Com o aumento de casos de Covid-19 em todo o país, especialistas reforçam que lavar as mãos e usar máscaras são fundamentais, mas não são os únicos cuidados que as pessoas devem ter. Com os estabelecimentos abertos e o retorno das aulas presenciais, é preciso que a população fique atenta, já que gestos simples podem causar contaminação.

O alto grau de transmissibilidade do vírus pela saliva é um dos motivos de atenção, de acordo com Rafaela Magda, dentista do Sistema Hapvida e mestre em odontologia. “Nós devemos ter cuidado com o compartilhamento de objetos pessoais como escova de dente, garfo, faca, copos e outros objetos que tenham contato físico com a saliva”, explicou.

Rafaela reforça que, neste momento de novo pico da Covid-19, é importante evitar o contato físico mais próximo, manter o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. E nunca sair de casa sem máscaras. “Temos que ter a consciência que gestos simples como um beijinho, uma troca de carinho, um aperto de mão ou um abraço, também podem causar a transmissão do novo coronavírus”, completou.

Outras recomendações são evitar contato próximo com pessoas doentes, sempre cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, além de limpar e desinfectar os objetos e superfícies tocados constantemente como maçanetas, controles remoto, celular e chaves.

