O Sistema Hapvida, por ter estrutura própria em todas as regiões do Brasil, com 39 hospitais e milhares de profissionais da saúde, do qual o Grupo América faz parte, pode remanejar suas equipes e equipamentos conforme a demanda de cada praça. “Aliada a uma plataforma própria de atenção à saúde e capacidade de gestão em tempo real da operação, o Hapvida consegue dimensionar e projetar a demanda futura de leitos durante a pandemia e isso permite o adequado empenho tanto de recursos humanos, financeiros e de leitos”, explica Jorge Pinheiro, Presidente do Sistema Hapvida.

Cerca de 20 profissionais já foram deslocados para outras unidades da rede própria do Hapvida. Esta iniciativa está aliada a outros investimentos da empresa para combater a pandemia, como a inauguração de novas unidades hospitalares de apoio, expansão de leitos e ampliação da distribuição nacional de EPIs. São investimentos contínuos para esse momento difícil que o Brasil está enfrentando.

Jorge Pinheiro reforça que distribuir os profissionais médicos para outras unidades do país é mais um suporte para quem trata, diariamente, dos nossos pacientes. “Esse investimento é fruto do modelo de negócio da empresa. O Hapvida aposta em uma gestão verticalizada para sua expansão, que permite monitoramento, previsibilidade e planejamento para viabilizar a democratização da saúde. Mais auxílio para nossos clientes é missão da companhia”.

De acordo com o Superintendente Nacional de Rede Própria do Sistema Hapvida, Anderson Nascimento, essa iniciativa representa a prática humana da medicina, não medindo esforços para ajudar os locais que mais precisam de suporte. “A partir do nosso modelo de atuação, é possível realizar uma ‘leitura’ nacional das demandas de cada praça em que atuamos. Com esse sistema de saúde integrado, estudamos, todos os dias, as necessidades de cada região. Reforçamos que todos os esforços estão sendo feitos para garantir o atendimento em todo País.”

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 179 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.