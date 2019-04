A área da antiga Fazenda Gameleira, na saída da GO-020, receberá o Plateau d’Or, um condomínio horizontal que será implementado pelo Grupo Toctao, com o design da inglesa Broadway Malyan – com 250 prêmios projetos urbanísticos inovadores. A área de mais de 1,6 milhões de m², integrada à região dos condomínios horizontais de mais alto padrão da cidade, vai atrair investimentos da ordem de R$ 100 milhões. As obras do empreendimento, que será lançado ainda neste primeiro semestre, já se iniciaram e irão durar cerca de três anos.

Além do condomínio ancorado nos princípios de walkability e placemaking, na área será implementada uma nova centralidade, intitulado pelo Grupo como “hub humano” – um grandioso polo de negócios, educação, cultura, lazer e bem-estar, contando com serviços essenciais a fim de diminuir distâncias e proporcionar mais qualidade de vida para os moradores da região. O masterplan prevê espaços para instalação de lojas comerciais, escritórios, restaurantes, farmácias, prestação de serviços na área da beleza e saúde como centros médicos e academia; além de ter previsto em seu projeto a implantação de escolas de níveis fundamental e médio de alto padrão de ensino e um heliporto.

“Nossa proposta é a realização do desenvolvimento urbano de toda a região, que já conta com muitos condomínios horizontais e têm um grande contingente de moradores. Porém as pessoas precisam se deslocar às vezes longas distâncias para levar os filhos até as escolas ou até mesmo para realizar compras. As melhores escolas se situam em bairros mais centrais da capital, o que às vezes obriga os pais a abandonar o conforto da moradia escolhida para buscar uma residência mais próxima dos estudos dos filhos e do local de trabalho. A centralidade se propõe a solucionar essas dificuldades”, comentou o diretor do Grupo Toctao, Alan de Alvarenga Menezes.

Parceria

O projeto foi desenvolvido pela inglesa Broadway Malyan, mundialmente premiada pelo desenvolvimento de projetos urbanísticos inovadores. Alan destaca que a empresa internacional empenhou seu legado sexagenário na implantação dos conceitos mundiais mais avançados no empreendimento, o que resultou em um projeto exclusivo.

Também diretor do Grupo Toctao, o engenheiro Maurício Menezes explica que, após a aquisição da área, foram dez anos dedicados a estudos e planejamento. “Não tivemos pressa. O nosso objetivo foi realmente alcançar um resultado à altura das transformações urbanas que nossa cidade merece”, diz. “Todo o projeto está ancorado nos princípios de walkability e placemaking”, que estimulam a mobilidade do pedestre e o sentimento de pertencimento a um lugar com objetivo de se criar um cenário onde se possa viver em comunidade. “Essa é a grande tendência de ocupação nas cidades do mundo” salientou.

A sustentabilidade é outra orientação do projeto do Grupo Toctao, possuindo inclusive a certificação ambiental ISO 14001. “Ainda mais nesta área tão singular, cercada por duas grandes matas”, assegurou Maurício. O projeto prevê interferências mínimas no ambiente natural.

Grupo Toctao

Com 23 anos, o Grupo Toctao atua em todo o país nas áreas de desenvolvimento urbano, prestação de serviços de engenharia, construção e incorporação imobiliária, geração de energia elétrica, planejamento e tecnologia e soluções financeiras.

O Grupo Toctao tem em seu portfólio empreendimentos e obras de diferentes portes e segmentos, como condomínios fechados, bairros planejados, loteamentos abertos, shoppings centers, usinas hidrelétricas, obras industriais, complexos esportivos e de lazer, centros educacionais, prédios comerciais e residenciais, entre outros.