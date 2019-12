O Popular e a CBN Goiânia, atentos ao momento de transformações político-econômicas que estamos vivendo, sabem que neste contexto surgem inúmeros questionamentos sobre os rumos do dinheiro público, sendo assim em parceria com a Prefeitura de Goiânia busca responder algumas perguntas: Para onde vai o imposto que pagamos ao município? O que esperar de melhorias para a nossa cidade?

Conversar sobre o Imposto de forma desburocratizada é contribuir na construção de uma cidade melhor para os moradores. Então, entendemos que é hora de debatermos este tema no evento que será realizado no Anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, com a presença do jornalista Teco Medina, o secretário de finanças da prefeitura de Goiânia Alessandro Melo da Silva, e os mediadores Luiz Geraldo - âncora da CBN Goiânia e Elaine Soares - editora do jornal O Popular tendo com o objetivo de descomplicar a palavra “imposto”.

No evento o comentarista da CBN Teco Medina, falará sobre o conceito e o objetivo do imposto para uma cidade e para a melhoria dos serviços que são oferecidos. Goiânia hoje é case de sucesso quando se fala de administração dos recursos financeiros. O modelo que está sendo seguido pela Prefeitura tem sido indicado pelo Ministério da Economia e delegações de outras cidades como Campinas, São José dos Campos e Anápolis estão vindo buscar em Goiânia referências técnicas para equacionar as contas públicas e obter subsídio técnico a respeito do processo, incluindo a reforma da previdência, que conduziu a prefeitura ao pagamento de dívidas, equilíbrio das contas e recuperação da capacidade de investimento.

Goiânia colocou fim ao descompasso entre receita e despesa, zerou do déficit mensal de quase R$ 31 milhões e obteve superávit primário - diferença entre receitas e despesas, excluindo-se da conta as provenientes de juros - de R$ 148,1 milhões. No ano passado, Goiânia conseguiu crescimento real de 19,97% nas receitas e manteve sob controle as despesas, que evoluíram apenas 2,31%. As receitas próprias do município têm a maior contribuição para este desempenho positivo, com alta nominal 24,47%.

Sobre o Teco Medina

Titular do quadro “O assunto É Dinheiro”, que vai ao ar de segunda a sexta na rádio CBN, formado em Finanças pelo Insper e atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. É palestrante e co-apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente”, ambos também veiculados pela CBN. Medina também participa do quadro “Dinheiro na Conta”, do canal MyNews, ao lado da jornalista Thais Heredia. Foi comentarista do programa “Call de Abertura”, uma conversa sobre economia com o ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman e o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Também atuou como colunista do jornal Gazeta do Povo. É autor dos livros “Investindo em Ações – Os primeiros passos”, “Investindo sem Erro”, e “Investindo no Futuro”, todos pela Editora Saraiva.

O evento é aberto ao público com inscrições gratuitas através do site: jaimecamaraeventos.com.br, vagas limitadas.

Serviço

Data do evento: 19/12

Hora: 19h00 às 21h

Local: Anfiteatro do Grupo Jaime Câmara

Endereço: Rua Thomas Edson, nº 400, Setor Serrinha

Apoio: Prefeitura de Goiânia

Realização: jornal O Popular e CBN Goiânia