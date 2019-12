O Popular e a CBN Goiânia, atentos ao momento de transformações político-econômicas que estamos vivendo, sabem que neste contexto surgem inúmeros questionamentos sobre os rumos do dinheiro público, sendo assim em parceria com a Prefeitura de Goiânia busca responder algumas perguntas: Para onde vai o imposto que pagamos ao município? O que esperar de melhorias para a nossa cidade?

O evento aconteceu no salão de eventos do Grupo Jaime Câmara, com a presença do jornalista Teco Medina, o secretário de finanças da prefeitura de Goiânia Alessandro Melo da Silva, e os mediadores Luiz Geraldo - âncora da CBN Goiânia e Elaine Soares - editora do jornal O Popular.

No evento, o comentarista da CBN Teco Medina, fala sobre o conceito e o objetivo do imposto para uma cidade e para a melhoria dos serviços que são oferecidos.

Assista a palestra!