No ano de 2019, os alunos da Maiê Escola de Redação, localizada em Goiânia, no Setor Bueno, destacaram-se por meio das aprovações nas primeiras colocações dos cursos mais concorridos do país, como Medicina e Engenharia. Além do primeiro lugar em Medicina em uma das faculdades mais concorridas em Goiás ­– a Faculdade de Medicina da UniRV Aparecida de Goiânia –, os alunos da Maiê também conquistaram o primeiro lugar no curso de Medicina em faculdades de outros estados, a exemplo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), e o sexto lugar em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Vale destacar ainda as aprovações no curso de Medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG) e nas faculdades públicas de São Paulo: USP, Unesp e Famerp.

Trabalho de redação direcionado às diversas provas de vestibulares pretendidas pelos alunos

Com a nota de 960 na redação do Enem 2019, o aluno Pedro Amaral conquistou, mediante o resultado do SISU, o primeiro lugar no curso de Medicina na UFT. Em um semestre como estudante da Maiê Escola de Redação, Pedro desenvolveu a consciência textual necessária à sua aprovação, transformando o domínio da escrita em um verdadeiro diferencial para a excelência em sua trajetória pré-vestibular.

Gustavo Seabra, aluno da Maiê Escola de Redação durante o ano de 2019, também se sobressaiu e conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina da UniRV Aparecida de Goiânia, cuja prova de vestibular abordou, na proposta de redação, uma temática que já havia sido trabalhada, no mesmo semestre, pelos professores da Maiê Escola de Redação. Além desse resultado, Gustavo também recebeu o resultado de aprovação no curso de Economia da Faculdade Getúlio Vargas – considerada uma das melhores faculdades do país – com bolsa de 100%.

No segundo semestre de 2019, o aluno Gustavo Ataídes, com excelência na redação, foi aprovado em sexto lugar no curso de Engenharia Mecânica na UFU.

No início de 2019, o aluno João Augusto, que alcançou nota máxima na redação da Unesp, além de ter sido aprovado em terceiro lugar para Medicina na UFT, conquistou também a aprovação em Medicina na Unesp.

Germana Gomes, aluna da professora Fernanda há mais de quatro anos, no ano de 2019 também realizou o sonho de ver o nome na lista de aprovados da Fuvest – com 8,9 na redação – e, hoje, cursa Medicina na USP – uma das melhores faculdades da América Latina.

“Temos o privilégio de trabalhar com os melhores alunos de Goiânia, já que estes alunos têm a ciência de que é indispensável um trabalho personalizado para o ensino de produção textual. Afinal, a prova de redação equivale à metade da nota da prova do Enem, por exemplo, o que a torna decisiva no processo seletivo.

Haja vista o fato de as aulas de redação nos colégios tradicionais não atenderem às demandas específicas do aluno, não há que se negar a relevância do trabalho individual e personalizado, direcionado ao que é necessário ao aperfeiçoamento dos textos semanalmente produzidos por cada um de nossos alunos”, explica a professora Fernanda, que desenvolveu o método de ensino da Maiê.

Reformulação Interativa

Com uma metodologia inovadora e exclusiva, que tem gerado incríveis resultados, a Escola propõe um modelo de sala de aula invertida a fim de promover a autonomia dos alunos no momento de ensino-aprendizagem, tornando-o agente ativo do processo e, portanto, produtor de conhecimento, em consonância com o que Sócrates propôs com a “maiêutica”, cujo significado – isto é, “dar a luz o conhecimento – determinou a escolha do nome da escola Maiê – abreviação da palavra “maiêutica”.

Por meio de aulas em turmas niveladas e personalizadas, ministradas a um número reduzido de alunos, e de aulas individuais, os alunos aprendem com os textos produzidos pelos colegas e pelos professores e com o próprio texto reformulado. Diferentemente da correção, que se limita ao apontamento de erros, a Maiê Escola de Redação aposta na reescrita dos textos produzidos pelos alunos, de modo a ser evidenciado “como” produzir um texto que supere as expectativas da banca avaliadora.

“Nós oferecemos, semanalmente, aulas em turmas niveladas e personalizadas, com número reduzido de alunos, e aulas individuais. São aulas de reformulação interativa, fundamentadas nas análises de todos os critérios avaliativos (gramática, tema, gênero, fluência da progressão textual, argumentação, repertório etc) e na reescrita orientada dos textos dos alunos. Na Maiê, não somos favoráveis à famigerada “fórmula mágica”; defendemos, sim, o trabalho técnico, mas focamos no aprendizado verdadeiro em relação à escrita”, complementa a professora Fernanda.

Aulas individuais

As aulas individuais configuram-se certamente como uma das maiores vantagens dos alunos da Maiê Escola de Redação, os quais, durante o tempo mínimo de uma hora, aprendem como aperfeiçoar o próprio texto, em consonância com as diversas grades de avaliação dos vestibulares mais concorridos do país.

Ademais, outra vantagem está no fato de o aluno poder optar também pela aula individual a distância. Nesse caso, em um horário previamente escolhido e agendado pelo próprio aluno, o professor entra em contato para uma aula individual, em que reescreve com o aluno linha por linha do texto, evidenciando o porquê de cada conflito cometido e intervindo para o aperfeiçoamento da redação. Trata-se de um trabalho com todos os critérios avaliativos, garantindo o que for necessário para que o aluno seja preparado a desenvolver consistência argumentativa e excelência no processo de escrita.

“As aulas individuais a distância são ainda mais práticas e confortáveis, já que se fazem mais flexíveis diante da rotina dos alunos, que tendem a estar sobrecarregados no Ensino Médio”, explica a professora Fernanda. Afinal, as aulas individuais – instantâneas e interativas – podem ser agendadas para qualquer dia e horário da semana, até mesmo nos finais de semana. Como ratifica a professora, a aula acontece de modo interativo e on-line, com a máxima produtividade e mais conforto aos alunos.

Oficinas complementares (humanidades, gramática e inteligência emocional)

A Maiê Escola de Redação também oferece aos alunos oficinas de filosofia, sociologia, história e geopolítica, oficinas de gramática e oficinas de inteligência emocional. O trabalho na Maiê torna-se, assim, estratégico para a consistência e, por conseguinte, para a excelência na produção textual e no domínio linguístico.

Para o equilíbrio entre inteligência emocional e inteligência intelectual, há o trabalho com planejamento estratégico de estudo, técnicas de meditação e de gerenciamento de estresse e ansiedade. A Escola oferece também acompanhamento com ex-alunos aprovados para que os futuros universitários sejam aconselhados por aqueles que enfrentaram, recentemente, a mesma trajetória.