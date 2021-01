A Emotion é uma escola que foge dos padrões convencionais. Ela oferece possibilidades inovadoras e inteligentes para a formação dos seus alunos: por meio da educação emocional, é possível formar pessoas melhores, mais solidárias, equilibradas, felizes e bem-sucedidas.

O ensino na Emotion é focado nas dimensões psicomotora, cognitiva e socioemocional do aluno. Nos cursos oferecidos para as crianças e adolescentes são trabalhadas as habilidades emocionais e sensoriais, a autoconfiança, o autoconhecimento, a criatividade, a concentração, o senso crítico, a linguagem corporal etc. Nos cursos para os adultos são trabalhadas as habilidades de autoconfiança, autoestima, trabalho em equipe, proatividade, tolerância, empatia, senso de responsabilidade, entre outros.

A escola atende alunos a partir dos 02 anos até a idade adulta, inclusive com cursos especiais para os profissionais das áreas da saúde e educação.

Educação inclusiva

A escola Emotion apresenta uma proposta de educação especial centrada na diversidade humana, que atende a todos os alunos, buscando integrá-los de maneira respeitosa e comunitária, permitindo a cada pessoa o desenvolvimento pleno das suas capacidades individuais e sociais.

Atividades oferecidas

Na Emotion os atendimentos são personalizados, com relatório de observação em cada atividade desenvolvida e feedback terapêutico para a família.

Os cursos podem ser realizados na própria escola ou em parceria com condomínios (horizontal/vertical), para atender às famílias que não possuem tempo para ir e vir.

Emotion for Kids (2 a 7 anos):

Educação socioemocional

Aulas de música

Arte

Teatro

Arte circense

Inglês afetivo

Crossfit kids / Psicomotricidade

Dança criativa

Jogos estimulantes

Judô

Contação de histórias

Pilates kids



Emotion for Teens (8 a 16 anos):

Incentivo à leitura com boletim de desempenho

Desbloqueio da escrita criativa

Mentoria para métodos de estudo individual e técnicas de leitura

Musicalização

Teatro

Pilates

Teste vocacional

Orientação profissional

Emotion for Adults – Cursos de formação profissional

Cursos para babás

Cuidadores de idosos

Cursos de formação socioemocional para educadores

Uma opção viável para os tempos de pandemia

Muitos pais estão receosos em deixar os seus pequenos nas escolas, por causa da pandemia. Para que as crianças de 2 a 5 anos mantenham o desenvolvimento pedagógico, socioemocional, a socialização e as atividades físicas, a Emotion tem turmas especiais, duas vezes por semana, seguindo todos os protocolos de segurança.

Matrículas abertas

Os cursos oferecidos pela Emotion têm vagas limitadas, com turmas reduzidas de apenas 12 alunos e divididos por idade.

Para mais informações, ligue pra gente ou venha nos visitar. Matrículas abertas com desconto de 10% para os primeiros 50 alunos.

Emotion Educação Socioemocional

Rua João de Abreu, nº 116, Salas 1105 e 1106 B, St. Oeste, Goiânia-GO.

(62) 3214-1132 / 98328 0713

Instagram: @emotion_educacao