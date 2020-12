O Elite Rede de Ensino, a maior rede de educação básica do Brasil, tem como missão diária “Transformar vidas por meio da educação”. Com uma cultura voltada para o foco do aluno, a rede é formada por uma grande família, professores, diretores, funcionários e todos os envolvidos na comunidade escolar, que tem o papel de acolher. Os estudantes têm a possibilidade de ingressarem na escola com Bolsa. As inscrições gratuitas para o Bolsão 2021, do Elite, estão abertas e podem ser feitas das seguintes formas: pelo site www.ensinoelite.com.br, pela Central de Relacionamento (0800 031 0306) ou no Elite Goiânia. Este ano, com modalidade presencial ou on-line, de acordo com a escolha do responsável. Estudantes de todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2021. Serão tomadas todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos públicos para a realização das provas presenciais. Edital: https://ensinoelite.com.br/estude-no-elite/bolsa-de-estudo/ .

Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, o Elite Rede de Ensino entende que cada momento da vida escolar possui seus desafios particulares sendo todas as fases de extrema importância para a formação completa do estudante e para a concretização de seus sonhos. A escola é exigente e oferece um ensino forte, com foco e disciplina. Diariamente, a Rede busca os melhores recursos, humanos e pedagógicos, visando oferecer o ensino de excelência para seus alunos.

Formação Completa

O Elite entende que transformar vidas é inspirar, gerar senso crítico, trabalhar as habilidades socioemocionais e formar cidadãos. Há real preocupação com a formação integral dos seus alunos. Por isso, trabalha com os pilares pedagógicos excelência acadêmica, cultura de estudo e sonho grande.

A rede de ensino entende a importância de estar presente em toda a vida escolar do aluno e busca gerar uma gradual autonomia de aprendizagem, despertando a curiosidade e o gosto pelo estudo nas séries iniciais para que estudar se torne hábito e cultura nas séries finais.

Proporcionar o aprendizado completo envolve disponibilizar ferramentas que auxiliem o estudante a desenvolver sua inteligência, pois não existe genialidade, mas, sim, pessoas esforçadas e dedicadas. Por isso, o Kit Pedagógico Elite conta com material contextualizado, plataforma adaptativa, portal do aluno e jogos educacionais (na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I). Um material didático que valoriza cada matéria, sendo o conteúdo segmentado e adequado a cada turma. A plataforma adaptativa entende as dificuldades de cada estudante e sugere conteúdos que o ajudem a preencher as lacunas de conhecimento.

Reinvenção na pandemia

A Rede se manteve unida e seguiu entregando o que faz de melhor: levar educação de qualidade. Ferramentas on-line, de interação, vídeos adaptados, slides, somada a criatividade dos professores, foram estratégias adotadas para que a missão da escola de transformar vidas por meio da educação fosse cumprida.

“Uma série de medidas foram tomadas para que os alunos tivessem o melhor ensino possível, mesmo que não presencialmente. A escola não parou um segundo sequer e está trabalhando incessantemente. A excelência acadêmica para nós é fundamental e, provavelmente, o motivo de muitos de nossos pais nos terem confiado a educação de seus filhos. Professores, coordenadores e diretores estão a pleno vapor se reinventando, pesquisando, aprendendo novas tecnologias, criando atividades, selecionando exercícios, gravando vídeos de conteúdo ou até mesmo enviando vídeos com mensagens de carinho, uma vez que, como sabemos, a relação de confiança e conexão entre os professores e seus alunos é um dos bens mais preciosos”, salienta Deborah Anastacio, Diretora Pedagógica do Elite.

Elite Goiânia

Av. dos Flamboyants, 755, Goiânia – GO

(62) 3249-1606/ (62) 3249-1880

Segmentos Disponíveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Matrículas abertas!