Enquanto as escolas estiveram fechadas como medida de segurança contra a Covid-19, o Governo de Goiás não parou de investir. Foram mais de R$ 600 milhões para modernizar e ampliar unidades escolares em todas as regiões do Estado.

O investimento garantiu melhorias na infraestrutura e segurança das escolas, compra de equipamentos, reformas de quadras (reparos, pintura e cobertura) e construção de laboratórios que, por meio de experiências práticas e materiais modernos, visam melhorar a aprendizagem de física, biologia e robótica. Das 1.049 unidades beneficiadas, quase 70 já foram entregues no Padrão Século XXI – mais arejadas, modernas e integradas.