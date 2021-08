As escolas fechadas durante a pandemia não intimidaram os planos do Governo de Goiás para melhorar a qualidade da educação no Estado. Além dos investimentos previstos para a modernização das escolas e a atualização das ferramentas de ensino, a atual gestão destinou verba para auxílios que garantiram alimentação adequada, acesso à internet e alta frequência escolar. Com quase R$ 1 bilhão investido só nos dois últimos anos, a educação em Goiás não só superou os desafios da pandemia, como se consolidou como a melhor do país, ocupando o primeiro lugar no Ideb. Confira tudo o que foi feito no quadro abaixo.

Entregas aos alunos

R$ 228 milhões em kits e cartões alimentação

R$ 15 milhões em materiais escolares

1 milhão de uniformes com tênis esportivo e mochila para mais de 500 mil alunos

60 mil notebooks para todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio, para uso em sala ou em casa, quando necessário

Entregas aos professores e servidores

R$ 92 milhões em bônus pagos no final de 2020 para 40 mil servidores

564 especialistas nomeados, aprovados em concurso

Até 64% a mais no salário de 12 mil professores contratados

R$ 825 milhões em auxílio-alimentação para todos os servidores

Mais de R$ 2,2 milhões de auxílio internet mensal

Mais de R$ 12 milhões por ano investidos em progressões para 3.500 servidores da educação

Prioridade na vacinação contra a Covid-19



Entregas às escolas

R$ 500 milhões investidos em reformas e equipamentos para 1.049 unidades escolares de todas as regiões do Estado

120 novos laboratórios equipados de física e biologia em construção

20 novos laboratórios include com sala de robótica entregues

R$ 56 milhões investidos na revitalização de 173 quadras esportivas