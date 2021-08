As escolas fecharam, mas as aulas não pararam. Conectados on-line, estudantes e professores enfrentaram grandes desafios: uma nova rotina dentro de casa e uma nova realidade para o orçamento familiar que, entre outros fatores, não contava mais com a merenda escolar.

Para auxiliar no enfrentamento a essas mudanças e garantir a segurança alimentar das famílias, o Governo do Estado investiu R$ 228 milhões em kits e cartões alimentação, distribuídos em todo canto de Goiás.

Além de apoio durante as aulas on-line, a atual gestão não tirou os olhos do futuro e investiu na distribuição de materiais escolares e uniformes (incluindo mochilas e tênis) que deixaram os estudantes preparados para o retorno às aulas presenciais. Além disso, investiu R$ 144 milhões em notebooks para todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio, que poderão ser usados em sala ou em casa, quando necessário.

Agora, com servidores vacinados e medidas de segurança reforçadas contra a Covid-19, os alunos estão de volta às salas de aula com tudo pronto para continuar sendo o 1º lugar no Ideb do Brasil.

Números

- R$ 228 milhões em kits e cartões alimentação

- 1 milhão de uniformes com tênis esportivo e mochila para mais de 500 mil alunos

- R$ 15 milhões em materiais escolares

- 60 mil notebooks para todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio, para uso em sala ou em casa, quando necessário