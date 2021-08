Desde o início da pandemia, com a necessidade de migrar para as aulas on-line, os profissionais da educação contaram com todo o apoio do Governo de Goiás. A eles, foram entregues mensalmente os auxílios para internet e alimentação, com investimento somado de R$ 827,2 milhões, além de salários e benefícios rigorosamente em dia.

A atual gestão também ampliou o número de professores, nomeando 564 especialistas aprovados em concurso, e investiu mais de R$ 12 milhões por ano em progressões para 3.500 servidores. Aos professores contratados, concedeu aumento de até 64%, equiparando salários ao piso nacional.

Orgulhoso em ter tantos profissionais dedicados à educação de qualidade em Goiás, que não se intimidaram e trabalharam arduamente para vencer desafios pessoais e profissionais em busca de um novo jeito de ensinar, o Governo do Estado entregou, no final de 2020, R$ 92 milhões em bônus – um reconhecimento para o esforço que foi fundamental na conquista do 1º lugar no Ideb do Brasil.

Finalmente, para que o retorno às aulas presenciais se consolidasse no início deste mês, servidores e professores tiveram prioridade na vacinação contra a Covid-19.

Números

R$ 92 milhões em bônus pagos no final de 2020 para 40 mil servidores

564 especialistas nomeados, aprovados em concurso

Até 64% a mais no salário de 12 mil professores contratados

R$ 825 milhões em auxílio alimentação para todos os servidores

Mais de R$ 2,2 milhões de auxílio internet mensal

Mais de R$ 12 milhões por ano investidos em progressões para 3.500 servidores da educação