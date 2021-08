O Ministério da Educação tem no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) um

indicador que possibilita monitorar a qualidade da Educação por meio de dados concretos, com os quais a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias.

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Nesse caminho, Goiás ocupa o topo do ranking.

Fruto de investimentos volumosos e constantes na melhoria da educação em Goiás, e da dedicação de profissionais e alunos da rede estadual de ensino, a conquista do 1º lugar só confirma que o Estado está no caminho certo.