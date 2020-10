Diogo Carvalho, tem feito um trabalho que ganhou destaque em um dos maiores polos de confecção do Brasil. O administrador de 3 perfis do Instagram, @asmelhoreslojasda44, @euvina44 e @dicasna44, diz que o objetivo é fazer conexão entre fornecedores e clientes do mundo todo. “Nosso objetivo sempre foi mostrar a Região da 44 para o mundo e, agora posso afirmar que conseguimos,” afirma Diogo.

Para ele, o mais importante é acompanhar o crescimento contínuo das vendas dos lojistas. “Somos exigentes ao indicar alguma loja para nossos seguidores.Temos uma equipe que faz triagem, checa a qualidade dos produtos, tendências de moda, preço e se o fornecedor já teve algum tipo de problema na entrega da mercadoria. A internet está repleta de falsos vendedores e aqui somos os olhos de quem está do outro lado. Acredito que nossa preocupação e critério sejam nossos grandes diferenciais.”

Diogo adequa as postagens ao perfil do lojista e suas necessidades de resultado, a curto e médio prazos, algo em torno de 4 meses de trabalho. Segundo ele, há casos de lojistas que já chegaram a ter vendas instantâneas, outros que zeraram estoques em poucos dias. O empresário acredita que é um conjunto de ações que traz resultados e não apenas uma única estratégia.

“Quando divulgamos uma loja, a mesma precisa estar preparada, responder rapidamente suas redes sociais e mostrar eficiência com entregas. Temos clientes que estão com a gente há mais de 2 anos e que hoje vendem cerca de 150 mil reais por mês somente de vendas online. Mudar os resultados de vendas de uma loja, principalmente no cenário atual, é uma sensação única de dever cumprido e nos motiva ainda mais para buscar novidades”, diz Diogo.