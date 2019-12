A 1ª Corrida Trânsito Legal marcou uma ação efetiva da TV Anhanguera, com o apoio do Detran-GO, para estimular um trânsito melhor e promover a solidariedade. O evento ocorreu no último domingo (8/12) e contou com a participação de mil atletas.

Para participar da 1ª Corrida Trânsito Legal, os competidores tiveram que doar 2 kg de alimentos não perecíveis. A arrecadação ultrapassou todas as expectativas e atingiu cerca de duas toneladas, que foram doadas para a Campanha Natal Seguro e Sem Fome.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) é responsável pela campanha, da qual participam todas as Forças Policiais do Estado de Goiás, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-GO), o Detran-GO e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Ao final da corrida, todos os atletas ganharam medalhas pela participação, copos de água e frutas. Os seis primeiros colocados foram contemplados com troféus em duas categorias. Na feminina, Vani Rodrigues dos Santos ficou em 1º lugar, Patrícia Fonseca de Oliveira em 2º e Fernanda Ribeiro de Araújo em 3º. Na categoria masculina, Cacio Vinicius Costa Soares ficou em 1º lugar, Adison Moura Costa em 2º e Murilo Ramos Silva em 3º.

A corrida, que teve início na sede do Detran-GO e percorreu 6 km, incentivou a população quanto às regras e leis de trânsito, que contribuem para uma boa convivência entre motoristas, ciclistas e pedestres. Afinal, cada um é responsável por um trânsito melhor.

Devido ao sucesso dessa primeira corrida, a TV Anhanguera, com o apoio do Detran-GO pretende continuar com a iniciativa e já está planejando a próxima edição da Corrida Trânsito Legal.