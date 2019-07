No mercado desde 2017, a Destinos e Consultoria foi criada com um intuito diferente: planejar viagens nacionais e internacionais, conforme o perfil e desejo de cada cliente, oferecendo assessoria e consultoria personalizadas.

A estratégia da empresa, desenvolvida pelos sócios-proprietários Laysla Braga e Debson Duarte, graduados em turismo & hotelaria, é que os clientes possam participar ativamente do plano de viagem, adequando assim, expectativa e realidade.

“A gente trabalha com exclusividade na questão do atendimento para montar uma viagem de acordo com o seu perfil, tempo e orçamento, conforme o desejo, de forma diferenciada e personalizada, que proporcione experiências únicas e inesquecíveis”, afirma Laysla.

Praticidade

Viagens corporativas, particulares, para eventos, lua de mel, dentre outras, podem ser montadas pela Destinos e Consultoria. O atendimento é realizado conforme o cronograma e a disponibilidade do cliente e podendo ser presencialmente, na agência, em locais definidos pelo cliente, ou até mesmo via telefone ou whatsapp.

Segundo a sócia-proprietária, as viagens são planejadas de acordo com as demandas. “Oferecemos seguro, cruzeiros, aéreos, hospedagem com café da manhã ou alimentação completa, diárias em pousadas, hotéis ou Resorts, de acordo com a vontade do passageiro”, diz.

Segurança

O esclarecimento e a consultoria desde orçamentos e organização de documentos, até o fim da viagem também é oferecido de forma simplificada pela Destinos e Consultoria. “Percebemos vários pontos de déficit dentro desse mercado e, por isso, tentamos trabalhar contra essa corrente e proporcionar paz às viagens de nossos clientes. A gente preza por qualidade e não quantidade. Por este motivo é que aqui você encontra assessoria disponível até o seu desembarque de volta, em Goiânia”, ressalta Laysla.

Quer todo esse atendimento especializado em sua próxima viagem? Contatos abaixo:

@destinoseconsultoria

(62)3642-2031

(62)99163-5176

www.destinoseconsultor.wixsite.com/turismo

Rua 90 N°1131 Edifício Sagarana, Apartamento 118E - St. Sul, Goiânia – GO.