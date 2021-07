Com a chegada da internet, a forma como nossa sociedade passou a interagir entre si, somado com a globalização, criou um novo fenômeno: o E-commerce (comércio online).

Nele nós recebemos várias vantagens, se comparado ao método tradicional de compras. Uma delas é poder comprar qualquer coisa no conforto de casa, além de poder fazer uma pesquisa de preço de várias lojas simultaneamente, garantindo grande economia de tempo e dinheiro.

Porém, existe um método para fazer compras online de forma segura e ser recompensado por isso. Imagine a seguinte situação: você é um usuário frequente de E-commerce e durante um ano, fez compras para o seu cotidiano apenas comparando preços. Pela lógica você economizou tudo o que era possível: a diferença entre os lojistas. Certo?

Na verdade não, pois se o mesmo usuário tivesse feito compras pelo método que iremos mostrar abaixo, nesse mesmo ano ele teria a possibilidade de ter, por exemplo, trocado o próprio celular de graça!

O que é Cashback e suas utilidades

Parece muito distante a ideia de poder ser recompensado simplesmente por comprar coisas, que você já compraria de qualquer jeito. É como se você fosse pago por entrar em um supermercado e depois fazer compras nele. E apesar de parecer alguma propaganda "de araque", não se engane, é totalmente possível realizar isso.

Um dos sites que oferecem este serviço é o www.cupomdedescontos.com.br. E como o próprio nome já diz, no site são disponibilizados cupons que irão reduzir em certa porcentagem o valor da sua compra. Agora você deve estar se questionando: "Mas isso não vai me fazer ganhar um celular diretamente, eu só vou economizar o valor de um".

De fato isso é verdade, porém, além de ganhar cupons de desconto para aplicar nos produtos, caso um usuário se registre e realize alguma compra nas mais de 200 lojas parceiras, ele irá receber certa porcentagem do valor na sua conta. Tudo isso através do que nós chamamos de CashBack (dinheiro de volta).

Para exemplificar, imagine o seguinte cenário:

Um brasileiro médio costuma gastar de R$2.000,00 a R$4.000,00 em compras online, sendo muitas delas feitas em grandes varejos, como: Casas Bahia, Amazon , Shopee e etc...

Usando os cupons do site, o usuário conseguiria em média 10% de desconto em cima deste valor, totalizando R$300 com um gasto médio de R$3000. Além disso, ele poderia economizar ainda mais 2.5% usando o Cashback, totalizando R$375 de desconto.

A invenção do prize back

Mas talvez o maior diferencial da "Cupom de descontos" seja a invenção do prize back, isso significa que os usuários tem a chance de receber prêmios diretamente através de um "sorteio" realizado entre os usuários do CashBack.

Seria algo como um sistema de rifas. A cada R$30 de CashBack acumulado, o usuário registrado no site recebe um "ticket de sorteio" que fará com que o mesmo concorra mensalmente a celulares, notebooks, gift cards, viagens internacionais, passagens aéreas e muitos outros. Tudo isso totalmente de forma gratuita, então não precisa se preocupar, basta se registrar no www.cupomdedescontos.com.br e testar você mesmo! Para ter acesso a todos estes benefícios, acesse o site e cadastre-se.

Tutoriais sobre o assunto

Na própria página do site existem alguns mini tutoriais que explicam os conceitos de forma bem simples e prática. Além disso, existe o canal cupom de descontos no YouTube onde são postados vídeos das maiores lojas e como utilizar os recursos de Cupons, CashBack e o PrizeBack. Confira como exemplo o vídeo "Como usar o cupom de desconto Kabum".