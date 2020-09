Dia 9 de setembro é comemorado o Dia do Médico-Veterinário, mas você sabe quem é esse profissional e o que ele faz exatamente? Regulamentada no Brasil pela primeira vez em 1933, a profissão tem múltiplas especialidades, atingindo mais de 80 áreas de atuação.

O médico-veterinário não cuida apenas de cães e gatos da cidade ou de bovinos, aves, suínos e equinos nas propriedades rurais. Ele é um profissional completo de Saúde Única, ou seja, que entende a relação entre saúde animal, humana e ambiental. Essas três áreas estão integradas, pois a relação entre humanos e animais ocorre em diversos ambientes e de diversas maneiras. Ao abraçar e ligar os três aspectos dessa cadeia da Saúde Única, a Medicina Veterinária revela-se uma das profissões mais completas do mundo.

Este ano, o médico-veterinário foi convocado pelo Ministério da Saúde para ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19, pois são profissionais de saúde, de acordo com a Resolução n° 287 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O reconhecimento revela a importância deste profissional no controle de pandemias e reafirma seu papel essencial para a manutenção da ordem mundial e agente ativo no contexto da saúde única.

Controle de zoonoses

Ele atua também nas ações de comunicação, vigilância epidemiológica, estudos de análise de risco e prevenção de doenças, incluindo as inúmeras zoonoses, que são aquelas transmitidas por animais aos seres humanos como raiva, toxoplasmose, leishmaniose, giardíase, sarna, esporotricose, leptospirose, hantavirose, entre outras. Cerca de 70% das novas doenças que infectam seres humanos têm origem animal, como alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS). Essas zoonoses podem ser transmitidas por animais domésticos, sinantrópicos e silvestres como cães, gatos, suínos, bovinos, aves, roedores, pombos, morcegos, enfim, por várias espécies. Por isso, é tão importante cuidar bem do seu animal de estimação e levá-lo sempre ao médico-veterinário.

Pesquisas de terapia contra a Covid-19

Existem médicos-veterinários pesquisando terapias aplicáveis à saúde humana como por exemplo os estudos de produção de soro hiperimune em equinos e o uso da vacina BCG, uma vacina para tuberculose que oferece proteção cruzada para infecções virais. São duas grandes promessas no combate à Covid-19, o que coloca a Medicina Veterinária em evidência.

Todas as vacinas utilizadas em crianças e adultos passam por pesquisas científicas que utilizam animais de laboratório como modelos experimentais e o médico-veterinário é um profissional fundamental nesse processo. Além disso, os médicos-veterinários fazem a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, como carnes, ovos, leite, queijos, mel e pescados destinados à alimentação humana, evitando fraudes e contaminações nos alimentos que chegam à mesa do consumidor, um trabalho essencial para toda a população. O médico-veterinário está diretamente envolvido nos conceitos de food safety e food defense, que é a segurança dos alimentos. Adquira somente alimentos inspecionados. Nunca consuma carne clandestina. Não coloque sua vida e a vida da sua família em risco!

Agronegócio

O sucesso do agronegócio brasileiro também depende diretamente da atuação dos médicos-veterinários. Muitos profissionais trabalham cuidando da saúde e bem-estar dos animais como nas campanhas de vacinação contra a Febre Aftosa e Raiva dos Herbívoros, o que garante a excelente qualidade sanitária dos rebanhos goiano e brasileiro, fortalecendo a economia nacional.



Os médicos-veterinários cuidam da reprodução animal, aplicando biotécnicas que geram aumento de produção e melhoramento genético em todas as espécies animais, o que permite alcançar bons resultados nas cadeias produtivas, mais uma contribuição para o agronegócio. Atuam ainda na produção de alimentos para animais, como rações e suplementos, cuidando do equilíbrio de ingredientes necessários para cada espécie animal, um importante trabalho dentro da agroindústria brasileira. O setor agropecuário tem sido considerado essencial para manter o fornecimento de alimentos à população e o único a registrar crescimento consistente durante a pandemia.



Papel fundamental

O médico-veterinário tem um papel fundamental na sociedade pois atua na preservação de espécies, no cuidado com os animais de estimação, no ensino e pesquisa, na produção de alimentos e na garantia da segurança alimentar. Enquanto cuida dos animais, também está cuidando da nossa qualidade de vida e do equilíbrio do planeta. O médico-veterinário também cuida de você!



#somossaudeunica

Assista ao vídeo que o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO) produziu para divulgar as principais áreas de atuação desse profissional tão versátil. Parabéns aos quase 10 mil médicos-veterinários inscritos em Goiás.