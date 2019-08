A fachada, as cores e o aroma já despertam a curiosidade de quem passa em frente a oficina. Ao entrar, a sensação é de que se está pisando em um mundo diferente, colorido, alegre e cheio de sentimento. O atendimento personalizado, reforça a ideia de conforto e de que está no lugar ideal para uma experiência única.

A oficina Criamigos não é uma loja de brinquedos, nem mesmo uma loja de urso. Se diferencia das outras, pois todo o processo de criação da pelúcia, existe a participação do cliente. Em várias etapas, é possível montar um brinquedo personalizado, que seja o perfil de quem será presenteado.

A franquia, que surgiu em 2016 no sul do país, inaugura sua primeira loja na cidade. A advogada Taissa Mundim foi quem trouxe a Criamigos para Goiânia, com a proposta de proporcionar um momento divertido e diferenciado para pessoas de qualquer idade. “Me encantei com a ideia do negócio, é algo lúdico, e gera sensibilidade nas pessoas, mexe com o emocional de adultos e crianças”, conta.

Personalizando a pelúcia

Primeiramente, é escolhida a pelúcia, que pode variar de textura, tamanho, formato e cor. Depois, é possível gravar uma mensagem de dez segundos que será inserida no brinquedo. “A pessoa pode gravar qualquer mensagem. A voz de um familiar, uma palavra de carinho”, explica Taissa.

Ela conta ainda, que já presenciou a gravação de diferentes tipos de mensagens, como pedidos de casamento e declarações de amor para filhos, avós, namorados. Em seguida, após gravar a mensagem, o cliente é convidado a encher a pelúcia, colocar um coração, etapa que Taissa chama de “dar vida ao urso” e enfim escolher acessórios variados para personalizá-lo.

Para finalizar, a entrega do brinquedo é feita em uma casinha também personalizada acompanhada de uma certidão de nascimento.

Criamigos Goiânia

Endereço: Galeria Pátio do Lago – Av. T-3 2673 Qd.118, Lote 12E, Loja 8 – Setor Bueno

Funcionamento: Segunda à sábado: 10h às 22h e Domingo: 14h às 20h

Site: www.criamigos.com.br

Telefone: (62) 4141-4055