O sonho de tornar a vida das mamães e de seus bebês mais fácil e protegida foi o que motivou a criação da Vacina Fácil, empresa especializada em imunização que atua há 2 anos no mercado goiano levando mais proteção, segurança e comodidade para toda a família. “Reconhecemos a importante da vacinação nos primeiros dias de vida dos bebês e resolvemos criar uma empresa que tornasse essa jornada mais simples, rápida e humanizada”, afirma o médico Ricardo Daher, diretor executivo da Vacina Fácil.

Com uma equipe especializada, a Vacina Fácil realiza vacinação para todas as idades, acompanhando todo o calendário anual de imunização exigido pelo Ministério da Saúde. Em Goiânia, possui quatro unidades de pronto atendimento situadas no Hospital da Criança, Hospital Infantil de Campinas, IGOPE e ELA Maternidade.

Além disso, pensando em oferecer ainda mais conforto e segurança para o público, principalmente neste tempo de enfrentamento à Covid-19, possui atendimento domiciliar. “Estamos sempre dispostos a oferecer soluções às famílias para que recebam nosso toque de carinho e responsabilidade”, salienta Ricardo Daher.

A Vacina Fácil é uma empresa do grupo CRD, que possui mais de 10 anos de experiência em cuidados com a saúde, sempre oferecendo comodidade, praticidade e o melhor atendimento para os seus clientes a fim de lhes proporcionar mais qualidade de vida.

ATENDIMENTO EM CASA

Por meio de um agendamento, a equipe da Vacina Fácil se desloca até a residência do paciente, fazendo todo o atendimento no conforto domiciliar. “Estamos preparados para proporcionar a melhor experiência de vacinação, já praticada em nossas salas de vacinas”, garante Ricardo Daher.

O atendimento domiciliar é exclusivo para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Abadia de Goiás e Senador Canedo. O agendamento deve ser efetuado de segunda a sexta, no horário das 08h às 17h e aos sábados das 08h às 13h, pelo telefone (62) 3920-0250.

UNIDADES VACINA FÁCIL

1) Hospital da Criança

Rua 107, nº 285, Quadra S32 Lote 37 – Setor Sul (Centro Clínico HC), Goiânia – GO

Telefone: (62) 3983-8018

2) Hospital Infantil de Campinas

Avenida Pará, nº 400, Setor Campinas, Goiânia – GO

Telefone: (62) 3095-8560

3) IGOPE

Rua Alexandre de Morais, nº 1505, Parque Amazônia, Goiânia – GO

Telefone: (62) 3920-0250

4) Ela Maternidade

Rua 6A, nº 106 Quadra 9 A Lote 10 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO

Telefone: (62) 3931-8609