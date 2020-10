O CRD – Medicina Diagnóstica celebra, em 2020, uma década de existência e atendimento humanizado e especializado em exames de imagem de excelência. São 10 anos pautados pela ética, pelo compromisso com os seus pacientes e com a qualidade no serviço prestado.

Foi em 2010 que o CRD – Medicina Diagnóstica foi inaugurado, abrindo suas portas de atendimento voltadas para a Avenida Paranaíba, Centro, ao lado do Hospital dos Acidentados (Antiga Clínica Santa Isabel).

Foi percebido, na época, algumas carências no mercado de Radiologia em Goiânia e em Goiás: exames eletivos eram feitos apenas em horário comercial e durante a semana, sendo entregues apenas 3 dias após os procedimentos, além disso faltavam especialistas que analisassem exames de imagem por área. Foi quando ele transformou estes problemas em oportunidades e fez com que o CRD se destacasse no mercado.

A clínica passou a realizar exames eletivos até a meia noite e também aos finais de semana. Havia um plantão para emergências e os exames passaram a ser entregues em apenas 1 dia, sendo os exames de urgência entregues em 4 horas. Hoje, esta demanda é entregue em apenas 2 horas. Os radiologistas passaram a laudar por áreas de atuação: Neurologia, Medicina Interna e Musculoesquelético.

Também foram adquiridos equipamentos modernos, que funcionam até os dias atuais, como Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia e Desintometria. Em 2011, o CRD – Medicina Diagnóstica tinha, em sua equipe, três médicos e 10 colaboradores, além de quatro equipamentos, realizando, no total, aproximadamente 12 mil exames.

Outro momento marcante na história do CRD aconteceu em 2014, mais especialistas foram contratados, acrescentando as áreas de atuação: Mama e Desintometria. Os resultados dos exames passaram a ser disponibilizados online. Neste ano, o CRD – Medicina Diagnóstica foi a primeira clínica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Goiás a ser acreditada pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) e dá início ao seu projeto de parcerias com outros hospitais e clínicas. Os dois primeiros foram o Hospital São Lucas e o Encore. Em 2014, eram 13 médicos, 34 colaboradores, 9 equipamentos e 32 mil exames realizados.

Após quatro anos, outras parcerias firmadas, ampliação da equipe e títulos conquistados como a Acreditação PADI, certificação conferida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, o CRD tem muito a comemorar. Hoje, está entre as 4 unidades acreditadas PADI no Brasil, sendo a terceira clínica acreditada no país. Só no ano passado, foram mais de 500 mil exames realizados tendo 240 colaboradores e 34 equipamentos.

Outubro então é um mês mais que especial para o CRD, e para celebrar isso, foram realizados cafés da manhã para os pacientes com direito a música ao vivo (violino) em todas as sextas feiras do mês.

Foram entregues ainda, aos colaboradores, presentes alusivos aos 10 anos durante todo início de semana. Sem eles, nada seria possível. Serão doados também a entidades sociais, alimentos para pessoas carentes. Sociedade, pacientes, corpo clínico e colaboradores fazem parte dessa história que ainda terá muitos capítulos.