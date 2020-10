Referência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, por sua alta qualidade na assistência médica e capacitação dos profissionais, o CRD – Medicina Diagnóstica, por meio do seu Centro de Estudos, criou, há três anos, o Programa de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Credenciada no Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR, a especialização conta com expertise de radiologistas especialistas em cada modalidade de imagem com experiência em ensino, além de uma grande demanda prática no laudo e realização de exames.

A médica radiologista Letícia Maguollo Daher, especialista em Imagem do Tórax e Abdome do CRD – Medicina Diagnóstica, explica que o programa nasceu baseado na própria necessidade que já existia no CRD por profissionais altamente qualificados e que tivessem conhecimento abrangente em exames de imagem, em todas as modalidades da radiologia. “Percebemos a escassez destes especialistas no mercado, então o Centro de Estudos criou esta residência com treinamento teórico e prático, que resulta em radiologistas experientes e confiáveis”, pondera.

Ela ressalta que são três anos de intensa imersão. “Os residentes atuam full time, dentre atendimentos, aulas e plantões” detalha Letícia Daher. Além de Ensino Médico, o programa tem uma rígida atuação em Educação Médica, transmitindo a cultura organizacional de disponibilidade, credibilidade, inovação e excelência do CRD – Medicina Diagnóstica.

A clínica possui Acreditação pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) e PADI (Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem), que comprovam a experiência no sistema de gestão de qualidade.

Alta complexidade

O Programa de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do CRD – Medicina Diagnóstica atende uma ampla gama de hospitais públicos e privados, o que possibilita uma variedade de patologias a serem laudadas, com baixa, média e alta complexidade. “Os laudos são referentes não apenas a exames de Raios X, mas também tomografia computadorizada e ressonância magnética, exames complexos muitas vezes não contemplados por centros de ensino”, destaca Letícia Daher.

Ela aponta que, em ultrassonografia, os residentes realizam exames de todos os tipos, inclusive os mais complexos como Doppler, Vascular e Ultrassonografia pediátrica.

Professores gabaritados

Além da ampla variedade de modalidades e volume de exames, a residência médica do CRD conta com professores com experiência em ensino e, em sua maioria, com treinamento no exterior. Além disso, são radiologistas especialistas em cada área da radiologia. Há especialistas em Medicina Interna (tórax e abdômen), Neuro (encéfalo, cabeça e pescoço), Coluna, Musculoesquelético e Mamas. Outras informações poderão ser acessadas pelo crdensino.com.br/goiania/

Exames práticos:

- Ressonância Magnética

- Tomografia Computadorizada

- Raios X

- Desintometria Óssea

- Ultrassonografia

- DEXA

- Doppler