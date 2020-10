O CRD – Medicina Diagnóstica possui uma equipe plantonista 24 horas para a realização de exames de imagem como ressonância magnética, tomografia, exames cardíacos e ultrassonografia de domingo a domingo. Desta forma, além de atender as emergências, a clínica oferece aos pacientes a possibilidade de cuidar da sua saúde no dia e horário que melhor se encaixam dentro de sua rotina.

Além deste atendimento em período integral, o CRD dispõe uma grande agilidade na entrega de exames, o que é fundamental para o diagnóstico e rápido tratamento das patologias. A tomografia em casos de pacientes suspeitos de Covid-19 é entregue 3 horas após a realização do exame. “Desta forma, o paciente detém em poucas horas um diagnóstico de qualidade para dar andamento, junto ao seu médico, no tratamento da doença”, afirma o médico radiologista Ricardo Daher, CEO do CRD – Medicina Diagnóstica.

ENTREGA DE RESULTADOS

Neste tempo de pandemia, o CRD – Medicina Diagnóstica disponibiliza a entrega de resultado dos exames em domicílio. Assim, o paciente recebe, no conforto de sua casa, os exames prontos. Basta entrar em contato pelo telefone (62) 3932-3400 e acertar as condições.

Os resultados dos exames também podem ser retirados na unidade, além de acessados virtualmente pelo site crd.med.br, horas após sua realização.