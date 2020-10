Desde a sua fundação, em dezembro de 1996, o CRD – Medicina Diagnóstica tem como um dos seus pilares a responsabilidade social. Este ano, quando comemora 10 anos de existência, criou o Projeto CRD Solidário, para intensificar as ações de solidariedade e ajuda ao próximo. “A filosofia é: no que pudermos ajudar as pessoas que necessitam de amparo e acolhida, assim o faremos”, afirma Maria Idalina Tavares Daher, farmacêutica, relações institucionais do CRD e responsável pela ouvidoria.

Nesta última década, o CRD – Medicina Diagnóstica já realizou diversas campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, brinquedos, roupas e enxoval. “O nosso compromisso é ajudar e levar conforto às comunidades carentes, e não mostrar o que está sendo feito”, detalha. Algumas instituições já beneficiadas foram a Vila São Cotolengo, Asilo São Vicente de Paula, além de creches. Uma ação pontual foi durante o desastre em Mariana (MG), quando toda a equipe do CRD se uniu para arrecadar alimentos para ajudar os desabrigados após o rompimento de uma barragem.

EXAMES

Ainda dentro do escopo do CRD Solidário está a realização de exames de imagem de forma gratuita aos pacientes que não possuem planos de saúde tampouco condições de arcar com os custos. “Desde o início, fazemos este trabalho. Faz parte do DNA do CRD – Medicina Diagnóstica. É gratificante contribuirmos para a saúde deste paciente. Uma pequena ação que pode ser fundamental para preservar a sua vida”, frisa Idalina Daher.

MEIO AMBIENTE

Outro pilar do CRD é a sua responsabilidade ambiental. “Somos preocupados com a preservação do meio ambiente. Temos um zelo grande com o descarte de lixo, pregamos a consciência na utilização da água, tudo sempre dentro das normas de clínicas de saúde”, argumenta Idalina.

ESPORTE

Quando o assunto é promoção da saúde, o CRD está sempre a um passo à frente. Há vários anos, a empresa promove e patrocina eventos como corridas de rua, torneios de tênis e atividades ao ar livre.

Uma ação que já faz parte da identidade do CRD é a Bike Suco. “O ciclista ao pedalar, gera uma energia que produz suco. Assim ele faz a atividade física e se delicia com um saboroso refresco”, explica Idalina. “Uma pessoa feliz, é uma pessoa saudável. Por isso, pensamos em todas as formas de promover, além de tudo, a conscientização do nosso público para a importância de se movimentar e praticar atividade física”, acrescenta.

O CRD ainda promove campanhas educativas relacionadas a datas celebrativas como Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, dentre outras. “Somos uma clínica focada no diagnóstico por imagem, mas nossa preocupação é com a saúde como um todo”, sintetiza.