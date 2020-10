A qualidade do atendimento e a segurança na assistência aos pacientes estão entre os principais valores do Grupo CRD. Prova disto é o seu pioneirismo, em Goiás, ao ser a primeira clínica de radiologia e diagnóstico por imagem a receber o certificado nível máximo ONA 3. A certificação ‘Acreditado com Excelência’ foi conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), instituto acreditador de maior credibilidade na área de saúde no Brasil.

O CRD ainda possui certificação de qualidade PADI – Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, conferida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). A clínica está entre seis unidades acreditadas PADI em Goiás, sendo a terceira clínica acreditada no país. “Mais um exemplo do nosso compromisso com a qualidade total aos pacientes”, ressalta a administradora Shayenne Candatten, gerente de Qualidade do Grupo CRD.

Ela explica que a acreditação, tanto ONA como PADI, possui como objetivo garantir a qualidade e segurança durante a assistência prestada. “Significa que a instituição atende aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais, apresenta gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e com plena comunicação”, detalha Shayenne.

Anualmente, o CRD passa por visitas de auditores externos que avaliam criteriosamente mais de 400 itens, com o intuito de certificar o padrão de excelência do serviço. “A certificação é resultado daquilo que realizamos diariamente durante os atendimentos. Para isso, precisamos constantemente realizar melhorias em nossos processos, tendo sempre como foco o cuidado centrado no paciente”, analisa a gerente.

Para 2021, o CRD quer inovar, mais uma vez, e iniciará o processo de Acreditação Internacional. “Os critérios de avaliação serão ainda mais detalhados. Um desafio para a nossa equipe que trabalha com a certeza de que haverá o reconhecimento a nível mundial”, acredita a inovadora equipe CRD.