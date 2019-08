O Olimpo Goiânia frequenta o topo do ranking do ENEM 2018, considerando as notas das provas objetivas e, enquanto em nível nacional o Censo Escolar 2018 do MEC registra queda de 2,6% nas matrículas na educação básica brasileira nos cinco anos mais recentes, a unidade registra crescimento de 15% de 2018 para 2019. O Diretor Geral Rodrigo Bernadelli crê em cerca de 20% de aumento para 2020. A razão do otimismo se baseia na procura para o ano letivo 2019, e nos resultados obtidos em aprovações para as mais prestigiadas universidades, bem como para o IME e para o ITA.

Com material didático próprio e exclusivo, o Olimpo já começa oferecendo economia e praticidade. Simulados que antecipam a verdadeira situação dos concursos preparam o candidato, inclusive no aspecto emocional. Há, ainda, a mais criteriosa Monitoria com Apoio Pedagógico que turbina as chances de aprovação. O Colégio Olimpo já aprovou mais de 14 mil para as melhores universidades federais do país em 13 anos. Só para Medi­cina são 2.415 admitidos, fruto natural de rotinas pedagógicas eficientes.

Pla­nejamento de atividades ao longo da semana desde o 6º Ano do Ensino Fundamental, visando ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aos vestibulares e à vida como um todo.

Outro ponto de honra para o Olimpo é ter sempre em mente que alunos são pessoas. Além do aspecto técnico-educacional privilegiamos a interação entre os alunos e entre aluno/professor. Acolhimento, integração, o fazer-parte, tudo é valorizado em nossa Escola. E há também o aumento do desempenho na aprendizagem dado o número limitado de alunos por sala, fato cientificamente comprovado. Turmas reduzidas dinami­zam o aprendizado, e o Olimpo não ignora isso. Cada etapa letiva é pensada para que haja ren­dimento máximo.

A base do Olimpo é o ensino tradicional. É um mo­delo eficiente que garante ao jovem acesso às melhores uni­versidades do país, e isso se reflete no pró­prio perfil tradicionalista do nosso aluno. Obviamente usamos tecnologia, com aulas expositivas em audiovisual, por exemplo, mas o aulão tradicional, com o professor à frente da sala de aula, não pode ser jamais descartado, porque é o método por excelência em que humanos aprendem com humanos, de maneira personalizada e respeitando as características individuais.

Por tudo isso, o Olimpo é a melhor opção para quem quer entrar nos melhores vestibulares ou em um dos dois mais consagrados institutos militares de nosso país, o IME e o ITA. Venha fazer sua matrícula.

Exigimos, porque acreditamos!

Endereço: Rua T-27, nº 1.374, Qd. 73, Lts. 03/04/05, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74215-030.

Telefone: (62) 3922-7501

Site: www.olimpogo.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/OlimpoGoiania/

Instagram: https://www.instagram.com/olimpogoiania/