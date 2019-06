É inegável que a educação é um dos principais pilares na formação dos seres

humanos. Trabalhar fatores sociais e emocionais são partes integrantes do

desenvolvimento e direcionamento das crianças de hoje, a fim de torna-las no futuro bons cidadãos e profissionais preparados para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Com esta proposta pedagógica é que nasce na região do Setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia, o Colégio Galle, uma instituição voltada para o ensino humanizado e com atuação na formação do caráter social e profissional de seus alunos.

O diretor pedagógico Renato Saraiva explica que o colégio é sustentado por três pilares: “O humanismo, o protagonismo e a disciplina”. Segundo ele a escola é “um laboratório, onde adquirimos ferramentas para viver em sociedade, com organização, foco e objetivo, sempre tendo a criança como o personagem principal”.

Inovação

O colégio possui ainda uma ampla estrutura física e tecnológica para melhor

atender aqueles que prezam por uma educação de qualidade com foco no futuro. São oferecidas aulas voltadas para a inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, robótica e xadrez.

Uma das principais inserções da tecnologia no dia a dia dos pais e alunos é o

uso de aplicativo próprio da escola para acompanhamento dos conteúdos ministrados em sala de aula, atividades, envio de comunicados, além de se fazer observações de desenvolvimento e desempenho pedagógico periodicamente. Pelo software os pais ainda podem acompanhar o consumo de seus filhos na cantina.

Conquistas e resultados

Os alunos do Colégio Galle são constantemente incentivados a participar de competições, provas e torneios. “Na Olimpíada Canguru de Matemática, que contou com mais de seis milhões de alunos, de diversos países, participantes no ano de 2018, nove alunos do Galle foram premiados”, conta Renato Saraiva. Já em 2019, os resultados são mais expressivos: 14 alunos foram medalhistas desta mesma competição.

O colégio recebeu também em 2018, do Conselho Municipal de Educação de

Aparecida de Goiânia, o reconhecimento pelos serviços prestados ao município no campo educacional, tendo em vista a relevante participação e premiação de seus alunos na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Em 2019, os alunos já concorrem na Olimpíada Brasileira de Robótica, na

Olimpíada Brasileira de Matemática e na Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás.

Avanço

Inaugurado em 2018, o Colégio Galle dobrou a quantidade de alunos neste ano. “Indicações de famílias satisfeitas foi nossa principal propaganda. Eles perceberam que, apesar de nova, a escola possui uma gestão experiente”, esclarece Renato.

Atualmente, a instituição atende alunos de 2 a 14 anos de idade, do Maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para 2020, o diretor Renato Saraiva conta que o colégio tem se preparado para

novos desafios. “Os profissionais da instituição passam atualmente pelo programa de formação de Kids Coach, que desenvolverão nas crianças a confiança, determinação, resistência e inteligência emocional necessária para enfrentamento das dificuldades”.

Os gestores do Colégio Galle também buscam em instituições de outros estados, e até mesmo de outros países, ferramentas e práticas necessárias para implantação da nova base curricular. “A nova base traz como foco a habilidade que o aluno desenvolve, então temos pesquisado desde o ano passado, métodos, técnicas e recursos de aplicação e integração dessa base”, explica o diretor pedagógico da instituição.

Contato

Telefone: (62) 3981-0303

Site: https://colegiogalle.com.br/

Endereço: Rua São Jorge, S/N, Setor dos Afonsos, Qd 120, Lt 8/11, Aparecida

de Goiânia – GO