Para além da disponibilização de álcool gel, higienização e distanciamento das pessoas, todas as salas do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia (GO), receberam novos equipamentos especiais que permitem a realização de um ensino híbrido com qualidade, possibilitando assim que a mesma aula, conduzida pelo professor em sala, seja transmitida via internet ao aluno que está em casa.

Para a transmissão das aulas ao vivo, o Colégio Agostiniano utiliza uma das mais modernas plataformas de ensino híbrido disponíveis no mercado, o Cisco Webex, que permite interações, sondagens e atividades on-line em grupo. A Cisco é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, líder em conectividade e inovação.

Para o sucesso do ensino híbrido, o colégio investiu ainda em câmeras de alta definição, uma para cada classe, atualização de computadores, aumento de banda de internet e outras reformas. Tudo isso aliado às lousas interativas e aos sistemas de som das classes. Além disso, os professores receberam treinamento intensivo para utilizar toda a tecnologia que está ao seu dispor.

Essas iniciativas fizeram com que a implantação das aulas on-line no Colégio Agostiniano fosse reconhecida pela Cisco como case de sucesso internacional, referência em toda a América Latina. “Com estes recursos, nossas aulas on-line se tornaram mais interativas e atrativas, sintonizando ao perfil conectado dos jovens e crianças dos dias atuais”, explica Adriana Ribeiro, diretora pedagógica do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima. “Nossa transformação digital corresponde às exigências dos novos tempos e reflete o cuidado e zelo que temos pela vida de nossos estudantes, pais, professores e toda a comunidade acadêmica”.

Diferenciais tecnológicos:

Professor com controle completo de quem está presente.

Compatibilidade com dispositivos diversos.

Segurança cibernética com um link pessoal e intransferível.

Serviço completo de biblioteca virtual.

Plataforma vinculada ao Sistema de Gestão de Aprendizagem da Cisco (LMS Learning Management System).

Gerenciamento do ambiente virtual com o Control Hub o que permite interação entre todos os integrantes da sala de aula.

Colégio colhe resultados com o sistema de bolhas

Durante a pandemia, o Colégio Agostiniano buscou apoio para a definição e operacionalização dos protocolos de saúde e biossegurança. Sendo assim, a instituição de ensino recebe consultoria da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para a retomada segura das aulas presenciais.

Entre todos os detalhes da operação, está o sistema de bolhas em que alunos de uma mesma turma frequentam o colégio em dias alternados. Com a definição prévia de quais dias da semana e quantos estudantes podem estar em sala de aula, a coordenação acadêmica tem sempre o controle de quem está na escola em um número reduzido de alunos em sala de aula.

A metodologia das bolhas permite que os alunos convivam sempre com os mesmos colegas. Assim, se houver um caso isolado, os integrantes da mesma bolha são avisados rapidamente e, garantindo o bloqueio imediato e eficiente da transmissão do vírus. Nesta situação, como as bolhas funcionam de maneira independente, a escola não precisa encerrar suas atividades presenciais e pode continuar o trabalho de maneira responsável e cuidadosa.

Ao todo, o Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia (GO) tem mais de 2.400 alunos. Trata-se do único colégio de Goiás a contar com apoio do Einstein para o desenvolvimento de seus protocolos.

Considerado o melhor hospital da América Latina pelo Ranking América Economia ​Intelligence e o 38º melhor hospital do mundo segundo a revista americana Newsweek, o Einstein tem utilizado todo o seu conhecimento e experiência para apoiar o Colégio Agostiniano Nossa Sra. de Fátima a se preparar para garantir o atendimento de excelência e a máxima segurança de todas as pessoas que circulam por suas unidades.

Inovação e compromisso com a educação há mais de 50 anos

A tradição do Colégio Agostiniano é perceptível na formação de inúmeros goianienses e outros cidadãos que escolheram morar em Goiânia. A história do Colégio acompanha a evolução da capital do Estado de Goiás que se modernizou e hoje é referência no centro-oeste. Em busca de uma formação humanista, a escola nunca esquece de seus valores espiritualistas, sociais e inclusivos. Atento aos novos tempos, busca sempre se modernizar e oferecer uma formação 360 graus, em que os estudantes estejam gabaritados não somente para as exigências dos processos seletivos do ensino superior, mas recebam lições para toda a vida.