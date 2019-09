Acontece entre os dias 27 e 29 de setembro a 14ª edição da Feira do Imóvel, no estacionamento do Grupo Jaime Câmara. O evento reúne representantes da construção civil, como corretores, imobiliárias, construtoras e incorporadoras. No total, serão 20 empresas parceiras participantes na feira, com ofertas exclusivas de imóveis de todos os tipos, dos mais variados preços.

A organização do evento espera contar com um público de 20 mil pessoas durante os três dias de evento. De acordo com o presidente do SECOVI Goiás, Ioav Blanche, existe grande expectativa nesta edição, já que a economia vive um novo momento. “Estamos saindo de uma crise que durou quatro anos. O sistema financeiro, que é quem nos dá o oxigênio para crescer, está com a menor taxa de juros da história, que nunca teve no mercado da construção civil”, afirma.

A Caixa Econômica Federal, patrocinadora da feira, durante o evento avaliará as propostas de financiamento, linhas e modalidades de crédito na hora, de acordo com o perfil e necessidade de cada cliente e promete rapidez no atendimento.

“Estamos trabalhando para avaliar as condições de forma rápida, para garantir agilidade na assinatura de contrato de cada cliente”, garante o gerente regional da Caixa, Valcedir Vicente Rosa. Ele afirma ainda que as taxas de juros serão diferenciadas nesse feirão, menor do que é praticado no mercado.

Financiamento

Para requerer o crédito para casa própria na Feira do Imóvel, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa ou realizar simulações do crédito imobiliário no site da Caixa, com a obtenção de detalhes sobre prazos e condições.

A feira é uma parceria entre o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias (Secovi), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO) e Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás (Adu-GO), com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.

O evento inicia na sexta-feira, 27, às 10h e vai até às 20h. No sábado, segue o mesmo horário do dia anterior, das 10h às 20h e no domingo, das 10h às 18h.

Serviço

Feira do Imóvel

Local: Estacionamento do Grupo Jaime Câmara – Rua Thomas Edison, Setor Serrinha.

Estacionamento gratuito e ambiente climatizado

Mais informações: (62) 3239-0806 / 0840/ 9 9347 4419