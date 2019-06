Nos dias 7 e 8 de junho, das 8h às 19h, acontece, no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, o último Feirão Classi do primeiro semestre de 2019. Para quem deseja adquirir ou trocar seu veículo, esta é uma boa oportunidade.

Isto porque o evento oferece as melhores condições do mercado: taxas a partir de 0,99% ao mês, parcelas a partir de R$299,00, seminovos com até 1 ano de garantia e prazo de até 90 dias para pagar a primeira parcela. Além disso, as avaliações de financiamento são feitas na hora.

Nesta edição, o evento conta com 16 parceiros e cerca de 350 seminovos expostos. O consumidor pode, ainda, realizar um test drive nas proximidades do local e contar com estacionamento gratuito e praça de alimentação com espetinho e cachorro quente.

Novidades

Desta vez, além da diversidade de parceiros e veículos, o evento conta também com novo parceiro financeiro – Bradesco Financiamentos, uma tenda de seguros - da Belcor Seguradora - e um parceiro de motos da Harley Davidson – Umuarama Motos.

“Quem vir ao feirão vai encontrar, de fato, aquela mercadoria que tanto deseja, que é um carro de qualidade, com uma boa taxa de financiamento, com um bom seguro e já saindo na hora com tudo pronto”, afirma Linda Bessa, da Belcor Seguradora.

Parceiros

Confira a lista dos nossos parceiros e expositores:

Goiânia Veículos

Infiniti Motors

Marajá Motors

Max Car

Mega Veículos

Moura Veículos

Morato Veículos

Ponto do Automóvel

RC Automóveis

Reis Car

San Motors

Silverado Veículos

Super Veículos

Umuarama Motors

Belcor Seguros

Serviço

Feirão Classi

Data: 7 e 8 de junho (sexta e sábado)

Horário: 8h às 19h

Local: Estacionamento do Grupo Jaime Câmara (em frente ao Grupo Jaime Câmara)

Informações

https://feirao.classi.com.br/

(62) 3250-1311 / (62) 3250-1270 / (62) 3250-1269