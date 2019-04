O Feirão Classi acontece neste fim de semana, 12 e 13 de abril, das 08h às 19h, no estacionamento do Grupo Jaime Câmara. Veja os motivos para não perder essa oportunidade e participar do evento.

1 – São 370 veículos disponíveis neste ano

2 - Taxas a partir de 0,91% ao mês e as melhores condições de pagamento

3 - Financiamento é feita na hora

4 - Sorteio: *01 carta de hospedagem: Válido para três diárias, 4 pessoas – Complexo Rio Quente Resorts

5 - Quem visitar o evento pode contar com atividades, como test drive dos veículos

6 - Praça de alimentação (Delíciaaaa)

8 - Na compra de um veículo exposto no Feirão Classi ganhe 01 assinatura do Jornal O Popular – digital

9 – Sorteios: 01 Kit de produtos masculinos Longevitá, 01) bateria Moura de 60 amperes, 04 limpadores de carro da marca New Wash

10 - Horário amplo e no fim de semana também. São dois dias (sexta e sábado), de 8h às 19h.

Clique aqui e saiba mais sobre o Feirão Classi!

*Para concorrer você precisa:

- Preencher o formulário pelo link: feirao.classi.com.br/sorteio1

- Seguir o perfil @classibr no Instagram

01 . Podem participar visitantes do Feirão Classi nos dias 12 e 13 de abril, que se inscreverem de acordo com as regras citadas acima. É imprescindível que os inscritos sejam maiores de 18 anos. Funcionários do Grupo Jaime Câmara e das empresas participantes estão vetados deste sorteio.

02. Serão válidas as inscrições feitas a partir das 8h do dia 12 de abril de 2019 até às 16h do dia 13 de abril de 2019.

03. O sorteio acontecerá no dia 13 de abril às 16h30 por meio da ferramenta: https://sorteador.com.br/ e o resultado será divulgado até às 18h do mesmo dia em uma nova publicação no Instagram @classibr

04. Para participar é necessário seguir as regras acima descritas. Respeitando todos os itens, você estará concorrendo aos prêmios abaixo relacionados, que serão sorteados na seguinte ordem:

- 1º. Prêmio: 01 carta de hospedagem para três diárias, 4 pessoas – Rio Quente Resorts – sendo 2 adultos e 2 crianças (até 11 anos e 11 meses) - Não válido para meses de dezembro, janeiro, julho e feriados

- 2º. Prêmio: bateria Moura de 60 amperes

- 3º. Prêmio: 01 assinatura do Jornal O Popular – completa 6 meses

- 4º. Prêmio: 01 Kit de produtos masculinos Longevitá

- 5º. Prêmio: 01 limpador de carro da marca New Wash

- 6º. Prêmio: 01 limpador de carro da marca New Wash

- 7º. Prêmio: 01 limpador de carro da marca New Wash

- 8º. Prêmio: 01 limpador de carro da marca New Wash

05. Os ganhadores serão contatados pela equipe do Classi por meio de ligação telefônica até o dia 15 de abril para confirmação dos dados informados. Os vencedores se comprometem a buscar os prêmios na sede do Grupo Jaime Câmara.

06. O prêmio não poderá ser trocado pelo valor relativo em dinheiro. E a retirada será combinada diretamente com o ganhador.

07. O Grupo Jaime Câmara reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste regulamento visando o bom desenvolvimento da ação.

08. Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer modalidade de pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, necessária a aquisição de nenhum produto, bem ou serviço.

09. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do concurso e de suas condições, que estão à disposição neste formulário de inscrições.