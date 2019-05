Atuante no mercado goiano com autorização da Polícia Federal, a Caldas Segurança surgiu com a intenção de promover segurança em grandes empresas e condomínios do Estado. Há um ano neste ramo, a empresa oferece atendimento de 24 horas, com profissionais treinados e qualificados para a área de vigilância e guarda-vidas.

De acordo com Paulo Soares, sócio-proprietário da corporação, a empresa faz parte do Grupo Caldas Segurança, onde há a Caldas Serviços, que trabalha na prestação de serviços de portaria, limpeza, conservação e jardinagem, em Caldas Novas, há 16 anos.

“A gente enxergou uma deficiência na parte de segurança especializada, armada e desarmada, no estado. Então, decidimos abrir uma empresa para fazer esse tipo de serviço. O nosso foco é prestar, com excelência, todos os tipos de serviço aos condomínios e às grandes empresas, para que estes não precisem ter vários prestadores no mesmo lugar”, explica.

Treinamentos e Qualificações

A Caldas Segurança possui, atualmente, duas unidades: a sua matriz, localizada na cidade de Caldas Novas e uma filial em Goiânia. Os profissionais que trabalham na empresa devem ter o curso de vigilância em dias e passar, ainda, por outro curso de especialização, oferecido pela empresa.

“Para trabalhar na Caldas Segurança, o profissional passa por três dias de treinamento na empresa, com cursos de atendimento ao cliente, postura, psicologia e procedimentos operacionais, para atuar de acordo com as nossas normas e diretrizes de atendimento exigidos”, pontua Paulo Soares.

Além disso, a empresa realiza um estudo do perfil do cliente e do ambiente a ser protegido, com mapeamento e plano de segurança e trabalha, também, com cursos de Brigada de Incêndio, NR35, NR33 e NR10.

Contato

www.grupocaldasseguranca.com.br/

Telefones: (62) 4141-8944 / (64) 3454-2381

Whatsapp: (62) 98291-7090 / (64) 99212 4002

Facebook: caldasseguranca / Instagram: @caldasseguranca

Endereços: Avenida C, Quadra 56, Lote 24, Setor Itaici - Caldas Novas

Avenida Washington, Quadra 4, Lote 12, Setor Parque Industrial João Braz - Goiânia