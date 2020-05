O dia 24 de maio homenageia uma das mais deliciosas paixões nacionais: o café! Você sabia que o café é a bebida mais consumida do planeta, depois da água? E que o brasileiro é o maior consumidor de café do mundo? Não é pra menos, pois além de saboroso, ele traz inúmeros benefícios para a saúde.

O café aumenta as defesas naturais do organismo, atuando na prevenção de doenças como o câncer, o cálculo renal, a diabetes tipo II, a Doença de Parkinson e o Alzheimer. O café também ativa a memória e a capacidade de concentração. Seu princípio ativo, a cafeína, é eficaz no alívio de dores de cabeça, redução da sonolência e do cansaço.

E não são só os adultos que usufruem dos benefícios do café. O café com leite é um importante inibidor da obesidade infantil. É nutritivo e excelente substituto para refrigerantes e sucos industrializados, seja no café da manhã ou lanche da tarde.

Por ano, cada brasileiro consome em média 81 litros de café, o equivalente a quatro xícaras por dia, quantidade considerada ideal pelos especialistas para que o organismo usufrua de todos os benefícios da bebida.

Quem descobriu o café?

A história do café teve início há 1.500 anos, na Etiópia, parte oriental da África. Pastores de cabras notaram que seus animais ficavam mais agitados depois de consumir os frutos avermelhados, abundantes nos campos daquela região. A partir de então, segundo registros históricos, foram descobertas as propriedades do fruto e suas possibilidades de consumo.

O café e a pandemia

Nem mesmo a crise foi capaz de frear o amor do brasileiro pelo café. De acordo com o presidente da ABIC (Associação Brasileira das Indústrias de Café), Ricardo de Souza Silveira, o consumo do produto tem se mantido estável desde o início do ano. Em tempos de distanciamento social, o café tem sido um aliado que auxilia no combate ao estresse e aos sintomas da depressão. Estudos em Harvard (EUA) já comprovaram que o efeito estimulante da cafeína aumenta a disposição, altera positivamente o humor e bloqueia os mecanismos do cérebro que desencadeiam as reações estressantes.

Esfriou? Tome um café quentinho

A chegada do inverno é mais um motivo pra você continuar tomando café diariamente. O café é altamente benéfico para o sistema respiratório, previne doenças como a asma e seu efeito broncodilatador age diretamente na redução da fadiga muscular. Segundo a ABIC, após o consumo moderado da bebida, a pessoa apresenta uma melhora na função pulmonar por até 2 horas.

Moinho Fino, orgulho de ser goiana

O café é símbolo da receptividade do povo goiano. E na hora de preparar um cafezinho, a marca Moinho Fino é a preferida, por prezar pela qualidade, pureza dos grãos e manutenção do mesmo padrão de bebida ao longo de todos os anos da sua existência. O cuidado na produção e o zelo correto no manuseio asseguram um produto da mais alta qualidade, capaz de satisfazer os paladares mais exigentes. A empresa é genuinamente goiana, tem 40 anos de tradição no mercado e é certificada pelo Selo de Pureza e Qualidade ABIC. E aí, já tomou seu cafezinho hoje?