E aí, como está sua semana? Já está pensando no final de semana? Uma dica bacana: sábado (31) tem No Balaio, na TV Anhanguera! E o programa está demais! Convidamos para que conheça as nossas atrações.

Você tem alguma coleção? É tão apaixonado(a) por algo que pagaria qualquer valor para tê-lo? Pois é, neste sábado a Ana Clara Paim entrevista Ricardo Regis que tem uma grande coleção de vídeo games e já recebeu dois importantes títulos de recordista. Será uma conversa curiosa cheia de clássicos e muita nostalgia.

O mundo tem mudado bastante e com a intensificação do uso da internet vem se atualizado em rápida velocidade. Um exemplo disso é um mercado que está em grande ascensão: o dos gamers. Mais do que entretenimento, para essas pessoas jogar é uma profissão. E o Seu Waldemar conversa com o Júnior Hen, gamer profissional e explica como funciona a profissão e boas curiosidades da sua rotina profissional.

Lá vem mais nostalgia. O Seu Waldemar e Ana Clara Paim fala da importância e relembra algumas brincadeiras de rua que fizeram e ainda fazem a alegria de muitas crianças. Mostra também como essas brincadeira promovem a sociabilidade, o entrosamento, o desenvolvimento físico e intelectual das crianças. A diversão foi garantida com a turminha da LBV e os instrutores do SESI.

E aquele quadro, onde nosso apresentador fala de temas que mais revoltam a população, o "RANÇO", traz como discussão uma situação incômoda que muitos de nós passamos no dia a dia. Quando saímos com um amigo ou algum companheiro e a pessoa fica presa no celular, te deixando de lado e a todos que estão junto. Não deixem de enviar suas sugestões para o próximo quadro, pois ele é feito por você!

Seguindo na mesma linha do nosso quadro anterior, a Ana Clara Paim sai às ruas, mais especificamente para a rodoviária de Goiânia, para saber das pessoas se elas rodariam milhares de quilômetros para conhecer presencialmente um amor virtual. Muitas pessoas participaram e deram depoimentos sobre a própria vida, você ficará espantado.

Voltando a falar das brincadeiras da infância, nosso apresentador irá trazer a relação entre elas e o linguajar goiano. Isso no nosso quadro "Goianês", onde é apresentado o famoso dicionário dos goianos e que é incorporado a alguma situação cotidiana.

Dentro de um programa cheio de tecnologia e também de nostalgia, a gente não poderia deixar de falar da Campus Party, uma imersão de pessoas que utilizam das mais diversas tecnologias para mudar o mundo. A TV Anhanguera é parceira do evento. Vamos apresentar os bastidores da primeira edição em Goiás do evento que será realizado entre os dias 4 e 8 de setembro, em Goiânia.

A Aninha e o Wal te encontram no sábado (31), às 14 horas. Lembrando que será depois do Jornal Hoje. Vamos juntos?