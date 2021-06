Devido à pandemia, o e-commerce é um setor que vem crescendo cada vez mais, onde muitas famílias estão aderindo à praticidade de fazer as compras de supermercado online. Afinal, em um período tão delicado como o que vivemos, ficar em casa é a opção mais confortável e segura.

Por isso, o Supermercado Bretas agora disponibiliza para todos os clientes o delivery. São vários produtos de qualidade por um precinho especial a um clique de distância. Tem hortifrúti, carnes frescas, alimentos congelados, mercearia, laticínios, bebidas diversas, eletrodomésticos e muito mais.

Funciona assim: você acessa o site delivery.bretas.com.br, seleciona os produtos desejados, efetua o pagamento e pronto! Você ainda pode conferir os descontos exclusivos na aba “Ofertas”. E sabe o que é melhor? A 1ª entrega é grátis.

Assim, seguindo sempre todas as normas de segurança, suas compras chegam na porta de sua casa com todo o cuidado dos nossos entregadores.

Ou seja: com o Delivery Bretas você economiza tempo, se livra do estresse do trânsito, não precisa pegar filas e ainda evita aglomerações, garantindo total segurança para você e toda sua família. É liberdade e tranquilidade para quem deseja fazer as compras de supermercado a qualquer hora, em qualquer lugar.

Então você já sabe: acesse delivery.bretas.com.br e aproveite!