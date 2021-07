Pra quem não gosta de passar horas no supermercado realizando as compras do mês, a gente tem uma boa notícia: com o Delivery Bretas é possível fazer tudo isso com poucos cliques, em apenas alguns minutos, direto do conforto da sua casa.

É simples: acesse o site delivery.bretas.com.br, selecione os produtos desejados, efetue o pagamento e pronto! Ah, e pra quem ainda não gosta de utilizar o cartão de crédito em compras online ou simplesmente quer pagar utilizando a opção de débito no cartão, o delivery do supermercado Bretas também oferece essa opção. É só selecionar o modo desejado e realizar o pagamento ao entregador no ato da entrega.

E sabe o que é melhor? A 1ª entrega é grátis. Após a primeira compra, o valor fixo do frete é apenas R$ 9,90, um preço bem atrativo quando comparado aos outros serviços de entrega. Além disso, caso não queira pagar o frete, você pode optar pelo novo modo Clique e Retire na loja Bretas Laranjeiras, em Goiânia. Funciona assim: após realizar o seu pedido pelo site, é só chegar no estacionamento da loja, enviar uma mensagem para o nº de WhatsApp indicado no local e aguardar até que um colaborador coloque as compras no porta-malas do seu carro.

É mais praticidade e segurança pra você aproveitar melhor o seu tempo. Então você já sabe: acesse delivery.bretas.com.br e aproveite!