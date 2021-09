Durante a pandemia, o brasileiro adquiriu novas habilidades, hobbies e hábitos. Teve gente que resolveu se aventurar na cozinha e investir em receitas diferentes, descobrindo o verdadeiro sabor de uma comida feita em casa. Também teve gente que passou a realizar compras de supermercado mais vezes pelo delivery. E o fato é que esses dois novos hábitos que visam a segurança e a comodidade de todos vieram para ficar. Por isso, o supermercado Bretas investe cada vez mais no serviço de delivery. Assim, todos os clientes podem receber as compras no conforto de suas casas.

E diante da situação atual do país, economizar é sempre uma boa opção. Por isso, quem entra no site delivery.bretas.com.br encontra descontos de até 50% em produtos de vários setores como hortifrúti, carnes, bebidas, perfumaria e mercearia.

O sucesso foi tanto que o Delivery Bretas já está presente em 11 cidades de Goiás e Minas: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Ipatinga, Poços de Caldas, Lavras, Uberaba, Sete Lagoas, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. E sabe qual é a melhor parte? A primeira entrega tem frete totalmente grátis. Já após a primeira compra, o valor fixo do frete é apenas R$ 9,90, um preço bem atrativo quando comparado aos outros serviços de entrega.

Caso não queira pagar o frete, você pode optar pelo novo modo Clique e Retire no Bretas Laranjeiras em Goiânia (Vila Legionárias, Av. Contorno) e no Bretas Rondon Pacheco, em Uberlândia.

Um levantamento da Statista (empresa especializada em dados de mercado e consumidores) mostra o Brasil como destaque no segmento de delivery na América Latina. Só no ano passado, o país foi responsável por quase metade dos números de pedidos: 48,77%. E com tanta gente aproveitando essa novidade, você não vai ficar de fora, né? Então acesse delivery.bretas.com.br e aproveite.

É mais praticidade e segurança para quem quer aproveitar melhor o tempo.