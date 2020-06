A Belcar Veículos apresenta uma solução criativa e acessível, mesmo em tempos de crise, para os clientes que querem um carro 0 km: as primeiras 12 parcelas do veículo são grátis, dando tempo para o cliente se restabelecer e organizar as economias. Se o cliente preferir, há ainda a opção de começar a pagar só em 2021, e as primeiras 6 parcelas por apenas R$ 99,00. Tudo com taxas reduzidas para esse momento. A Belcar também flexibilizou o financiamento de peças e serviços, que pode ser parcelado em até 10 vezes.

Todas as opções são excelentes para pessoas que, por exemplo, precisam de um carro novo para trabalhar e não se encontram em condições de arcar com a compra. O cliente que se interessar por qualquer um destes planos e quiser saber mais detalhes, basta procurar um dos vendedores. As equipes foram treinadas para atender o cliente nas formas on-line ou presencial por agendamento, com as medidas necessárias para a segurança de todos.

Inovação e criatividade para lidar com a crise

Segundo João Sátiro, gerente de vendas de veículos novos, a Belcar mais uma vez sai à frente e coloca toda a sua criatividade comercial para aquecer a economia e driblar a crise. “Neste momento conseguimos uma flexibilidade de caixa para o comprador, os juros estão mais baixos e atrativos e conseguimos oferecer diferentes possibilidades em prazos de pagamento do financiamento. E tem diferentes condições como a troca com troco, ou ainda uma opção onde pagamos as 12 primeiras parcelas para o cliente. Isso flexibiliza para o consumidor, são adaptações rápidas perante a situação econômica do país. Existem ainda bônus para veículos e promoções que estamos repassando das montadoras, onde os descontos ao cliente podem chegar a até R$ 7.500,00.”, comenta João Sátiro.

Belcar, parceira fiel dos seus clientes

A Belcar tem história e tradição no mercado goiano. São 28 anos ao lado da população, e neste momento tão conturbado, em que a pandemia tem afetado diretamente o bolso do consumidor, ela segue firme no propósito de oferecer o melhor, com soluções simples, porém atrativas e acessíveis.

A empresa é focada em alcançar 100% da satisfação dos clientes. Esse compromisso com a qualidade e aprovação do consumidor, fez da Belcar Veículos uma das maiores concessionárias do país e única em Goiânia que mantém três lojas de uma só marca: a Belcar BR-153, Belcar Pio XII e Belcar Portal, na saída para Inhumas. Ela é autossustentável, acompanha a atualização tecnológica e profissional do mercado, é estruturalmente equipada e conta com estoque de peças e veículos para atender grandes demandas.

Realizar negócios com a Belcar é sinônimo de tranquilidade e satisfação. A Belcar acredita que tudo isso vai passar e, em tempos bons ou difíceis, sempre estará próxima de você.