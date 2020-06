No próximo programa, você vai conhecer uma família que ama viajar. São milhares de quilômetros rodados por Bruno, Clara e o pequeno Bernardo, integrantes da “Família Nômade”. No ano passado, eles trocaram suas rotinas cotidianas pela aventura de rodar todo o Brasil. Ana Clara Paim bate um papo com eles para saber as curiosidades desta empreitada e ver alguns dos lugares fantásticos por onde eles passaram.

No “Balaio do Bem”, as ações de solidariedade em tempos de pandemia aparecem. O professor Jailton Duarte é morador do Setor Finsocial em Goiânia e faz a “Mesa solidária” na porta da sua casa para distribuir alimentos para pessoas necessitadas.

Comida regional sempre cabe no nosso programa, mas fica melhor ainda quando um prato típico goiano ganha uma nova roupagem. Vamos aprender uma receita deliciosa de Pamonha na Torrada. Já que não vamos ter festas juninas este ano, em decorrência da pandemia, o Chef Fabim Pereira ensina Seu Waldemar a preparar esse aperitivo que lembra os arraiás para ser saboreado em casa.

Em 2019, o No Balaio acompanhou o Viver Cidade, projeto da TV Anhanguera que busca cuidar e valorizar o espaço urbano da nossa capital. Na ocasião, centenas de árvores foram plantadas. Vamos voltar a alguns dos lugares que receberam ações do projeto para sabermos como o bairro se transformou.

O nosso “cupido” volta no próximo programa para continuar aconselhando os solteiros e casais apaixonados. Seu Waldemar veste seu uniforme angelical mais uma vez e, diretamente da sua casa, vai responder perguntas curiosas dos telespectadores.

E você pode se programar com a nossa agenda cultural, que tem dicas do que está rolando e vai rolar pela internet.

Entre com a gente No Balaio, sábado (13), às 14h. Na tela da TV Anhanguera!