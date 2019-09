A cada edição do programa No Balaio, descobrimos quantas riquezas temos no nosso estado. Além das belezas naturais, temos tradições fortes que misturam fé e a alegria do povo em fazer bonitas festas e eventos. Neste sábado, levaremos ao público a tradição da Folia de Reis. Seu Waldemar foi na zona rural de Itauçu conhecer um conhecido festejo. Vamos apresentar as origens da folia e sua representatividade com o público goiano.

No nosso cotidiano temos muitas pessoas que gostam de contar vantagem no diálogo. Sempre procuram sobrepor com alguma vantagem, algum bem material, alguma conquista na vida. Levaremos esta situação para o quadro RANÇO desta semana, com a dica vinda da participação do nosso público. Temos uma divertida esquete que irá ilustrar essas situações.

O programa No Balaio mal lançou o quadro culinário e já recebeu diversas dicas e convites de telespectadores querendo participar do programa. O nosso telespectador Luciano Moraes fez o convite para o programa e vamos apresentar a famosa Peta de Liquidificador. Uma receita simples, prática e muito barata!

Seu Waldemar foi ao Teatro Basileu França em Goiânia conhecer um grupo de ballet goiano que irá representar nosso estado em um concurso em São Paulo. Os selecionados vão para Nova York participar de um concurso com outros países. Vamos conhecer histórias bonitas de jovens em formação e conhecer sobre a disciplina que envolve o ballet.

As cidades em todo Estado de Goiás estão passando por dias muitos quentes, além da umidade extremamente baixa. Ana Clara Paim foi às ruas saber do público como fazem para lidar com o calor de forma criativa. Respostas irreverentes e divertidas foram lançadas durante a entrevista. Pegando carona no calor, o Seu Waldemar brinca com o cotidiano do goiano e traz em seu Goianês as formas que o goiano usa para amenizar o calor.

O programa No Balaio vai ao ar às 14 horas, no sábado, depois do Jornal Hoje. Estamos esperando por vocês!