O Popular em parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia irá realizar no dia 01 de fevereiro a segunda edição do projeto Agenda Aparecida 2050, um evento que tem como objetivo pensar a cidade para daqui 30 anos, e ser um planejamento estratégico para dar suporte às decisões da administração pública a longo prazo.

O evento defende um amplo estudo, que será realizado em 6 fóruns com palestras, debates e grupos de trabalho para a definição de ações rumo ao desenvolvimento, ao crescimento sustentável e a melhores condições de vida para os moradores de Aparecida. Discutir as necessidades do município a longo prazo e apresentar soluções inteligentes para situações mais emergentes, com a participação da população, sociedade civil, instituições de ensino, estudantes e especialistas de vários campos de estudos. Em cada evento com a participação da comunidade é construído um documento que será publicado em formato de caderno especial no jornal O Popular no final de semana seguinte à realização de cada fórum.

O Agenda Aparecida 2050 realizou o primeiro fórum no dia 23 de novembro/2019 e abrangeu a Região Cidade Livre/Tiradentes os próximos 4 fóruns serão realizados nas macrorregiões que compõem 165 bairros, são elas: (Região Santa Luzia, Região Papillon Park, Região Garavelo, e Região Central). Antes de cada fórum é realizada uma ampla pesquisa (em anexo) pelo Instituto Fortiori na região que irá sediar o evento, levantando aspectos como perfil dos moradores, desenvolvimento econômico; saúde; educação; segurança, entre outros, traçando um diagnóstico completo para auxiliar as discussões de grupos de trabalhos que acontecerão no fórum.

A segunda edição do projeto será na Região Vila Brasília e terá como tema: Educação - acontecerá no próximo dia 01 de fevereiro, no Auditório da UNIFAN.

Programação:

08h00 – Credenciamento e recepção da comunidade

08h30 às 09h30 – Mesa redonda com especialistas

Rodrigo Fideles Fernandes Mohn - Doutor em Educação pela UNB, mestre em Educação e Sociedade pela PUC - GO e especialista em formação de professores.

Valéria Pettersen - Secretária de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia

10h00 às 12h00 – Grupos de trabalhos dividido em 5 salas onde cada sala tratará um dos subtemas como: Desenvolvimento Econômico, Sustentabilidade Socioambiental, Ordenamento Territorial e Gestão Urbana, Mobilidade e Acessibilidade Desenvolvimento Sociocultural. Cada grupo será coordenado por um representante das universidades parceiras que ficarão com a responsabilidade de mediar a participação e obter o maior volume de conteúdos que possam contribuir para a construção do caderno especial. Todos as pessoas que participam do evento, recebem ao final um certificado comprovando a participação.

O evento será acompanhando por jornalistas que irão sintetizar todo o conteúdo produzido durante o debate e grupos de trabalho, para posteriormente publicar o documento em formato de caderno especial da região Vila Brasília que será publicado no jornal O Popular do dia 08 de fevereiro.

O projeto conta com o apoio, engajamento e trabalho voluntário das instituições:

- Prefeitura de Aparecida de Goiânia

- Universidade Federal de Goiás (Campus Aparecida de Goiânia),

- Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO),

- Universidade Alfredo Nascer (UNIFAN),

- Conselho de Associações de Moradores de Aparecida de Goiânia (CAMAP ),

- Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG),

- Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico (CODESE),

- Sebrae Goiás.