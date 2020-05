Sabe aquele aplicativo que faltava pra facilitar ainda mais a nossa vida? Ele chegou, para a alegria dos goianos. O Zé Delivery é o maior aplicativo de entregas de bebidas do Brasil. A plataforma, que já é sucesso em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, acaba de chegar em Goiás e está ativa nas cidades de Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Anápolis, com planos de expansão para os próximos meses.

O segredo do sucesso

Economia, rapidez e praticidade são algumas das vantagens que explicam o sucesso do Zé Delivery, presente em 16 estados brasileiros e mais de 80 cidades. O aplicativo tem um vasto portfólio com as principais marcas do mercado em cervejas, refrigerantes, sucos, águas, vinhos e destilados. A entrega é rápida, as bebidas chegam geladas e o melhor, os valores cobrados são iguais ou melhores do que os encontrados nos mercados. Além das bebidas, também é possível comprar gelo, carvão e petiscos.

Mão na roda para o comércio local

O Zé Delivery fomenta a economia local, como uma alternativa aos donos de bares que viram suas vendas cair significativamente, ou até precisaram fechar suas portas, por conta do distanciamento social. A plataforma trabalha em parceria com pontos de venda pré-cadastrados e sai à frente com um grande diferencial: chegar onde os outros serviços de delivery não chegam, abrindo espaço para que pequenos bares possam oferecer seus produtos. Segundo Claudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery, “Nossa missão é democratizar o acesso de bebidas, garantindo um preço baixo e qualidade de serviço. Por isso, seguimos fazendo uma grande força-tarefa para garantir a adesão do maior número de parceiros possível. Garantimos sempre entrega rápida, preço de supermercado ou até melhor e atendimento em 100% dos bairros da região, inclusive nos mais afastados, com o mesmo nível de qualidade".

Fique em casa! E aproveite o frete grátis.

O delivery vem se tornando uma modalidade cada vez mais essencial para a saúde pública. E cai como uma luva para os novos hábitos da população devido ao distanciamento social, já que ficar em casa se tornou um ato de amor próprio e também ao próximo. Para incentivar essa conduta, o aplicativo Zé Delivery chega com frete grátis, para que seus novos clientes possam conhecer o serviço prestado, sem deixar o conforto e a segurança de casa. “Assim, nossos consumidores podem aproveitar seu tempo para ficarem com suas famílias, trazendo para suas casas todos os momentos que quiserem, seja vendo uma live ou até para se exercitar em casa”, completa Azevêdo.

A saúde dos parceiros também é prioridade. O Zé Delivery tem adotado importantes ações para evitar a propagação da COVID-19. Todos os envolvidos no processo de pedido e entrega são orientados de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) em relação às práticas de prevenção.

Meu Bar Amigo

O projeto Meu Bar Amigo é uma iniciativa do aplicativo Zé Delivery. Ele incentiva o cadastro de pequenos comércios, nesse momento de crise, facilitando a continuidade das vendas pela plataforma de delivery. “Sabemos que o nível de digitalização dos serviços no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, muitos bares ainda não têm acesso a plataformas de venda online e serviços de delivery. Nossa missão é democratizar o acesso de bebidas, garantindo um preço baixo e qualidade de serviço em 100% dos bairros das cidades que a gente atua", comenta Claudio Azevêdo. Para participar, basta acessar o site meubaramigo.com.br, checar os pré-requisitos e fazer o cadastro.

Testado e aprovadíssimo

O Zé Delivery está em 16 estados e possui quase 100% de avaliações 5 estrelas, o que reflete a satisfação absoluta da clientela. Está disponível na Apple Store (IOS), na Play Store (Android), pelo link: https://go.onelink.me/m5XK/goianiazd e pelo site www.ze.delivery.