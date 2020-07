Febre, diarreia, dores de cabeça, coriza, tosse seca ou falta de ar merecem, sim, atenção redobrada e rápida. Para isso, o Sistema Hapvida, do qual o Grupo América faz parte, oferece o serviço de teleconsulta para pacientes com sintomas do novo coronavírus e de urgência simples. Afinal, o diagnóstico precoce pode ajudar na recuperação rápida de doenças como a Covid-19. Em todo o Sistema já foram realizadas, desde abril, mais de 40 mil consultas, para pacientes das cinco regiões do Brasil.

A ideia, como explica José Luciano Monteiro Cunha, diretor corporativo de Telemedicina do Sistema Hapvida, é promover mais conforto e segurança ao beneficiário, que pode ter acesso, no conforto de casa, à consulta médica, avaliação de sintomas e, se necessário, receita médica e atestado. Inclusive, podem ser realizadas novas consultas para o acompanhamento da evolução do paciente. “Quando os sintomas são muitos graves, as pessoas devem buscar uma unidade hospitalar, caso contrário, por meio da teleconsulta, o médico vai avaliar o paciente e solicitar, se preciso, que vá até uma unidade para um tratamento mais específico. Isso evita a ida desnecessária a uma emergência quando apresentam sintomas leves que podem ser tratados em casa”, enfatiza.

Vale reforçar, ainda, que a recomendação do Ministério da Saúde é só ir ao hospital ou pronto atendimento em casos de urgência para evitar contágio com outras doenças. É importante lembrar que a Covid-19 pode causar sintomas que não são necessariamente gripais, como diarréia, dor de barriga, dor óssea e articular. “Dois sintomas que são muito associadas à Covid-19 é a perda do olfato e paladar, tornando muito característico e aumentando a suspeita da presença do coronavírus”, aponta o médico infectologista do Hapvida, Fernando Chagas. Outro sintoma que é tido como oculto para coronavírus, ocorre na pele. “Isso é o que chamamos de exantema, que são manchas que se espalham pela pele e se assemelha as manchas da dengue, podendo vir a gerar coceira, mas de um modo geral, não coça e não é um sintoma tão comum. É só um sintoma a mais que pode ser desenvolvido ou não”, destaca o infectologista.

Para o paciente ter acesso ao serviço oferecido pelo Sistema Hapvida, tanto para teleconsulta de urgência simples como de Covid-19, basta acessar o site das operadoras Hapvida, Grupo São Francisco, América, RN Saúde, Promed e Ame. O serviço funciona todos os dias, 24 horas.

O serviço de teleconsulta do Sistema Hapvida, foi desenvolvido pelas equipes internas da empresa, como Inovação, TI e Diretoria de Gestão Empresarial (DGE), além da Maida.health, holding de tecnologia do sistema Hapvida, para acompanhar a saúde dos clientes e, junto com a população, combater o novo coronavírus. De acordo com o Gerente de Produtos da Maida.health, Luiz Gonzaga, a teleconsulta sempre foi uma aposta da empresa, que após a regulamentação do Ministério da Saúde se tornou possível. “Aliamos a tecnologia de mercado ao nosso time de médicos e gestores para oferecer uma plataforma completa, ou seja, teleconsulta direta, com suporte a prontuário, seguimento multiprofissional, prescrição validada por certificados digitais, médicos treinados e acompanhados, indicadores de performance etc. O objetivo aqui é entregar de forma digital a mesma experiência que você tem em uma consulta real, não apenas a conversa com o médico”, explica.

Sobre o Sistema Hapvida

Com 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 194 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 177 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.