O Sistema Hapvida, do qual o Grupo América faz parte, acaba de anunciar um investimento pioneiro com o laboratório Roche para a aquisição do novo teste de anticorpos Elecsys®️ Anti-SARS-CoV-2. Recém-aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, o teste possui 100% de sensibilidade¹ (14 dias após a confirmação da PCR) na identificação de anticorpos contra a Covid-19 e uma especificidade maior que 99,8%¹ para que não seja confundido com anticorpos de outros tipos de coronavírus e outros vírus de gripe comum. O teste será destinado para empresas conveniadas ao Hapvida, no caso de Goiânia, será oferecido para empresas conveniadas ao Grupo América.

O primeiro lote com mais de 19 mil unidades do produto deve ser disponibilizado ainda este mês, começando o fornecimento pelo Hapvida em Joinville (SC), Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), e Fortaleza (CE). “Buscamos inovação e segurança para os cuidados com a saúde. Nesses quesitos, a Roche é a melhor opção do mercado para garantir identificar o anticorpo contra a Covid-19 e especificidade maior para o SARS-CoV-2”, diz Jorge Pinheiro, presidente do Sistema Hapvida. Desde o início da pandemia no país, o Sistema Hapvida já investiu mais de R$ 70 milhões em equipamentos, medicamentos e outros insumos para suprir a demanda de seus beneficiários.

Realizado por coleta de sangue, o teste destina-se a detecção de anticorpos totais (IgM e IgG) em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2, ainda que não tenham apresentado sintomas. A análise é realizada em aproximadamente 18 minutos por meio de sistemas totalmente automatizados capazes de processar até 300 testes por hora, dependendo do equipamento. O teste sorológico Elecsys®️ Anti-SARS-CoV-2, da Roche, já está sendo utilizado por países da comunidade europeia e EUA. Dentre os principais cases está a Alemanha com uma atuação exemplar e efetiva no combate ao coronavírus e que faz uso desta mesma tecnologia.

O Hapvida se sente privilegiado em ser o pioneiro do setor de saúde a poder oferecer esta solução, fortalecendo as estratégias de controle e combate à pandemia. “Essa importante aquisição veio para somar aos demais investimentos que a empresa tem feito para combater a pandemia de Covid-19”, finaliza Pinheiro.

Sobre o Sistema Hapvida

Com 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 194 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 177 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.