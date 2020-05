A Anvisa alertou que durante a pandemia, com o aumento do consumo de produtos de limpeza, medida de prevenção ao novo coronavírus, os casos de intoxicação também aumentaram. Ronaldo Moura, médico pediatra e diretor do Hospital América, faz parte do Sistema Hapvida, e dá dicas de como evitar esse tipo de acidente e explica os cuidados necessários.