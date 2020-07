Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as sociedades passaram a vivenciar uma nova rotina, com o isolamento social. Os novos hábitos incluem o uso de máscaras, lavagem das mãos e uso de álcool 70%. A recomendação é que as pessoas saiam para trabalhar ou apenas em casos de extrema necessidade. A situação se faz necessária no intuito de evitar aglomerações e diminuir curva de contágio da Covid-19.

Nesse contexto, a odontóloga do Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, Thais Gouveia, alerta que é importante reforçar a higiene a bucal. “Para evitar problemas como cárie, gengitive e até mesmo mau hálito, é importante fazer a higienização bucal de forma com correta com o uso de escovas de cerdas macias, creme dental com flúor, fio dental e enxaguante bucal”.

É importante lembrar que uma das formas de contágio do novo coronavírus é através das gotículas de saliva e caso alguém em casa esteja com suspeita ou sintomas do vírus, é preciso que toda a família se atente para alguns cuidados. “Os itens de uso pessoal não devem ser compartilhados como pasta de dente, sabonete e toalhas. Todos os itens devem ser armazenados de forma separada, inclusive as escovas de dente”, alerta.

São orientações simples que evitam idas ao dentista durante a pandemia. Para aquelas pessoas que usam aparelhos ortodônticos, é preciso redobrar os cuidados e a atenção com os alimentos que for morder. “Dependendo da comida, pode causar pressão ao aparelho com o risco de soltar os chamados brackets, que é a peça que fica colada ao dente”, explicou a profissional.

Para combater o vírus, a profissional alerta que além dos cuidados em evitar aglomerações é importante o uso de máscaras e álcool 70% para higienização das mãos e objetos. Também é preciso evitar levar a mão à boca.

Com o intuito de promover conforto e comodidade para os seus clientes, o Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, disponibilizou o chat da odontologia, direcionado para tirar dúvidas da área nesse período de coronavírus.

O serviço está disponível para clientes de toda a rede do Sistema, para todo o Brasil, e tem horário de funcionamento das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O cliente vai falar com um dentista em tempo real sem sair de casa. A ideia é ser um canal a mais para que a população possa ter acesso às informações de cuidados e prevenção da Covid-19.

O chat está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, no site das operadoras do Grupo América (https://americasaude.com.br/), AME (http://www.ameplanosaude.com.br/) e Promed (https://promedgoias.com.br/). Na página, o chat está em destaque em notícia e banner.

