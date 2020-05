Mais uma vez, o Sistema Hapvida inova em suas ações de combate à Covid-19. Ciente da escassez do remédio hidroxicloroquina no mercado brasileiro, a Fundação Ana Lima, braço social do Sistema Hapvida, fez uma doação limitada de hidroxicloroquina para as operadoras do Sistema Hapvida, do qual o Grupo América faz parte. Por isso, desde ontem, 05 de maio, o Sistema disponibiliza, gratuitamente, a medicação para os pacientes que possuírem a prescrição médica para o uso da droga em casa. A novidade, como explica o presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, é uma forma de garantir a saúde dos clientes, evitando que a doença se agrave, pois as pessoas que tiverem indicação médica poderão realizar seu tratamento com as dosagens indicadas pelo médico nas próprias residências.

“A percepção clínica de nossos médicos é de que o uso da hidroxicloroquina, em associação com outras drogas, na fase inicial da doença, tem sido um elemento essencial para evitar a gravidade da Covid-19 em nossos pacientes. Dessa forma, para cuidar do nosso paciente e contribuir para que a sua situação não se agrave, vamos doar a medicação, desde que tenha prescrição médica. Quando ele se consultar com nosso médico em nossas unidades, e o médico entender que ele possui condições de ficar em casa e precisa da medicação, daremos acesso à hidroxicloroquina, já que muitos pacientes têm nos relatado dificuldades de encontrar a medicação na rede farmacêutica do País como um todo. Já temos, no momento, tratamento para 20 mil pessoas, mas estamos trabalhando para ampliar essa quantidade”, explica Pinheiro.

Em Goiás, para ter acesso ao medicamento, o cliente do Grupo América precisa, nas nossas unidades, apresentar: prescrição médica do Grupo América, carterinha do plano e documento oficial com foto. Como frisa Jorge Pinheiro, a doação da hidroxicloriquina aos pacientes do Sistema Hapvida une-se aos outros esforços que a empresa está realizando no combate à pandemia do novo coronavírus. “É mais uma ação que reforça o compromisso da nossa empresa, com a segurança para nosso colaborador, a melhor estrutura de rede própria e com a melhor possibilidade tecnológica possível. Tudo isso da maneira mais acolhedora”, frisa o presidente.

Até agora, o Sistema Hapvida já investiu mais de R$ 65 milhões em ações contra o novo coronavírus, que envolvem a compra de insumos médicos, equipamentos de proteção individual, materiais, medicamentos, equipamentos tecnológicos e reforço na infraestrutura. Além disso, a empresa fretou aeronave para garantir a distribuição de insumos para sua rede própria, nas cinco regiões do País, e faz o remanejamento constante de equipes de profissionais de saúde para as áreas com maior incidência da doença. “Como dispomos de uma rede exclusiva de hospitais e outras unidades de atendimento, conseguimos ter um acompanhamento maior das demandas e necessidades de cada praça. Isso nos traz mais previsibilidade e assertividade nas ações”, finaliza Pinheiro.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 179 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.