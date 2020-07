Com estrutura moderna e tecnologia de ponta, o Grupo América inaugurou a primeira unidade de saúde construída após o Sistema Hapvida adquirir o grupo, em dezembro de 2019. Localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Explanada dos Anicuns, o Pronto Atendimento é o primeiro do Grupo América na região e se destaca pelo fácil acesso e ótima localização, já que foi construído em frente à plataforma do Eixo Anhanguera.

O projeto de ampliação da rede de atendimento reflete o compromisso do Sistema Hapvida com a democratização da saúde, oferecendo aos pacientes atendimento de acordo com padrões de qualidade e segurança. “A nossa unidade abre as portas cumprindo todas as regras de segurança internacionais, com médicos treinados, protocolos atualizados, equipamentos de última geração, tudo isso pensado para garantir qualidade no atendimento. Uma das frases de Cora Coralina diz que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas, e o Sistema Hapvida se preocupa em fazer a diferença a vida dos seus clientes, tanto é que uma de suas marcas registradas é o acolhimento. Tenho certeza que essa unidade vai trazer muito conforto e segurança para os nossos pacientes”, explica o Superintendente Nacional de Rede Própria do Sistema Hapvida, Anderson Nascimento.

Além de ser um ponto de apoio para pacientes com sintomas de Covid-19, a unidade também já deve suprir a demanda da população goiana que busca serviços de emergência no inverno, em razão do aumento dos casos de doenças respiratórias, provocadas pelo tempo seco. Além disso, o Pronto Atendimento Cora Coralina também oferecerá tratamento oncológico.

Sobre o Pronto Atendimento Cora Coralina

O primeiro Pronto Atendimento do Grupo América na região da Avenida Anhanguera, conta com atendimento de emergência adulto e pediátrica e unidade do Vida & Imagem que ofertará exames de raio-x, tomografia, ecocardiograma, ultrassom e exames laboratoriais. Os atendimentos acontecerão 24h, todos os dias da semana.

A estrutura da unidade conta com consultórios, leitos de observação, poltronas de medicação, sala de gesso, sala de sutura, farmácia, sala de tomografia, sala de raio-x, sala de ultrassom e sala de ecocardiograma. A clínica para tratamento oncológico terá acesso exclusivo com farmácia para manipulação de quimioterápicos, com leitos e poltronas de infusão.

Sobre Cora Coralina

O nome Pronto Atendimento Cora Coralina surgiu com o objetivo de valorizar a cultura local e homenagear a poetisa e contista brasileira, que deixou um legado muito importante. Cora publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional.

Ana Lins dos Guimarães Peixoto conhecida como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no Estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. Filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador, nomeado por Dom Pedro II, e de Jacinta Luísa do Couto Brandão. Cursou apenas até a terceira série do curso primário.

Sobre a região

Uma das primeiras avenidas a serem construídas na capital goiana, a Avenida Anhanguera é uma das principais vias de comércio de Goiânia. Com 13,5 km de extensão aproximadamente, a avenida corta a cidade desde o Jardim Novo Mundo (Leste) até o Bairro Capuava (Oeste), comportando o chamado Eixão ou Eixo Anhanguera, linha exclusiva por onde transitam ônibus articulados. Ladeando o Eixão, ficam as pistas para veículos de passeio.

A Anhanguera atravessa diversos setores e bairros de Goiânia, como o Setor Universitário, onde estão as duas maiores Universidades do Estado de Goiás: a UFG – Universidade Federal de Goiás e a PUC-GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Em sua passagem pelo Centro da capital, a avenida é rica em comércios, empresas prestadoras de serviços e escritórios.

Sobre o Sistema Hapvida

Com 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 194 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 177 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.