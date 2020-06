Com o intuito de ampliar os canais de suporte ao cliente, o Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, disponibilizou para os seus clientes um chat para atendimentos online. De acordo com a diretora de atendimento do Sistema Hapvida, Vanessa Porto, o objetivo é oferecer mais uma alternativa para os usuários realizarem os agendamentos e tirarem algumas dúvidas. “Em meio a pandemia, é importante que as pessoas evitem sair de casa. Para isso, com o objetivo de garantir maior comodidade para os usuários, passamos a disponibilizar o chat no site”, explica a diretora.

O chat está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, no site das operadoras do Grupo América (https://americasaude.com.br/), AME (http://www.ameplanosaude.com.br/) e Promed (https://promedgoias.com.br/). Para acessar, basta escolher a operadora de saúde, depois a opção “Como posso ajudar”, e finaliza com a opção “Agendamento Online”, cadastrando os dados pessoais. “Ampliando os canais de atendimento é possível trazer uma melhor experiência ao cliente, que terá mais uma opção de comunicação com a Operadora, tudo isso sem sair de casa”, finaliza Vanessa.

Agendamento de consultas

O propósito do Sistema Hapvida é promover o acesso à saúde por meio da inovação, por isso aposta em tecnologia para ajudar os clientes. Para maior praticidade, criou canais diretos de comunicação com a equipe de profissionais da saúde. Além do chat, que atende inclusive deficientes auditivos, os clientes do Grupo América podem fazer o agendamento das consultas através do aplicativo, ou então no próprio site.

Sobre o Sistema Hapvida

Com 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 194 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 177 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.