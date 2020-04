Com o surgimento do novo coronavírus e a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que os cidadãos fiquem em casa, todo o planeta precisou se adaptar à rotina em home office.

Os computadores, cadeiras confortáveis, apoios de braço, pés e mãos, foram substituídos por um ambiente composto por sofás, almofadas e cadeiras nem sempre tão confortáveis. Mas o especialista do Grupo América que faz parte do Sistema Hapvida, Vitor César Machado alerta que mesmo em casa, é preciso estabelecer condições mínimas de trabalho, já que um dos primeiros alertas do corpo de que algo está errado, é a dor na coluna.

